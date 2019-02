Giám đốc Huawei bị truy tố tội lừa đảo, ăn cắp bí mật thương mại

Ngày 28/1, công tố viên liên bang Mỹ nộp đơn truy tố công ty viễn thông Huawei Technologies Co. của Trung Quốc lên tòa ở Brooklyn, New York. Trong cáo trạng gồm 13 điều, bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Huawei và bà Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu) lừa dối một ngân hàng quốc tế và cơ quan chức năng nước này về quan hệ giữa tập đoàn với công ty con Skycom Tech và Huawei Device USA để tiến hành các giao dịch với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran.

Trong một vụ khác, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc Huawei 10 tội đánh cắp công nghệ robot của công ty T-Mobile. Trước đó, T-Mobile cáo buộc Huawei ăn cắp công nghệ "Tappy" mô phỏng ngón tay người được dùng để kiểm tra smartphone. Tuy nhiên Huawei cho biết hai bên đã giải quyết xong tranh chấp năm 2017.

Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou (phải) được nhân viên an ninh theo sát sau khi tại ngoại tại Vancouver. Ảnh: SCMP.

Hai cáo trạng trên đã làm gia tăng sức ép của Mỹ lên vụ bắt giữ và xem xét quyền dẫn độ giám đốc tài chính Meng Wanzhou, con gái của nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei. Trước đó theo đề nghị từ phía Mỹ, Canada bắt giữ Meng Wanzhou tại Vancouver, Canada, hôm 1/12 với các cáo buộc lừa đảo ngân hàng nhằm thực hiện giao dịch buôn bán thiết bị có nguồn gốc từ Mỹ sang Iran.

Sau 3 phiên điều trần, bà Meng đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD . Hiện bà bị giam lỏng tại Vancouver với một đội nhân viên an ninh tư nhân do chính bà chi trả với chi phí 7.000 USD/ngày. Bà được tự do đi lại nhưng phải đeo thiết bị định vị 24/24h, có nhân viên giám sát và không được rời khỏi nhà vào buổi tối.

Theo tòa án tối cao British Columbia, Canada, hạn chót để Mỹ gửi yêu cầu dẫn độ bà Meng là 30/1. Sau đó Canada sẽ có 30 ngày xem xét quyền dẫn độ từ Mỹ. Dự kiến phiên điều trần xem xét quyết định dẫn độ bà Meng sang Mỹ sẽ diễn ra vào 6/2.

Sơn Nam

Theo Reuters