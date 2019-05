Five Star Eco City nhận giải thưởng Dự án đáng sống 2019 0 Khu đô thị của Five Star International Group được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng đồng bộ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình bình chọn những dự án đáng sống năm 2019 tại Hà Nội. Tại sự kiện, dự án Five Star Eco City của Five Star International Group được vinh danh giải thưởng "Dự án đáng sống của năm".

Bà Vũ Ngọc Anh - Phó giám đốc kinh doanh bất động sản và marketing của Five Star International Group nhận giải thưởng.

Bà Vũ Ngọc Anh - đại diện Five Star International Group chia sẻ: "Five Star International Group không ngừng đầu tư và xây dựng Five Star Eco City thành một thành phố sinh thái, hiện đại, cung cấp các tiện ích để thu hút cộng đồng doanh nghiệp và cư dân về sinh sống, làm việc. Giải thưởng lần này có ý nghĩa lớn với Five Star International Group nói chung và Five Star Eco City nói riêng, tạo động lực hơn nữa để chúng tôi hoàn thiện sớm dự án thành phố sinh thái công nghệ hiện đại".

Five Star Eco City do Five Star International Group làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại vị trí trọng điểm ở phía Nam Sài Gòn, được đầu tư hạ tầng kỹ lưỡng và kỳ vọng là một thành phố sinh thái thế hệ mới với những công nghệ hiện đại. Five Star Eco City gần đô thị mới Phú Mỹ Hưng, kết nối qua các đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A... Từ Five Star Eco City, cư dân mất khoảng 20 phút là đến trung tâm TP HCM và có thể rút ngắn còn 10 phút khi đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành.

Bà Vũ Ngọc Anh kỳ vọng Five Star Eco City sẽ là môi trường sống và làm việc lý tưởng cho cư dân.

Dự án được các kiến trúc sư tài hoa của Italy, Mỹ, Singapore và Việt Nam nghiên cứu, quy hoạch trở thành một thành phố sinh thái đẳng cấp với cơ sở hạ tầng đồng bộ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Cư dân của khu đô thị sẽ được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ tiện ích đẳng cấp như trung tâm tài chính - thương mại, trường học quốc tế, trung tâm thể dục thể thao, sân tennis, sân golf, bệnh viện quốc tế. Với tiêu chí xây dựng thành phố sinh thái văn minh, xanh - sạch - thiên nhiên hòa quyện - công nghệ hiện đại, cư dân Five Star Eco City không chỉ sở hữu những ngôi nhà có kiến trúc, tiện nghi hiện đại mà còn được thụ hưởng môi trường thiên nhiên trong lành.

Phối cảnh dự án Five Star Eco City.

Quý III/2019, chủ đầu tư Five Star Eco City sẽ mở bán khu NasakyShophouse vị trí đẹp, số lượng căn giới hạn, thiết kế châu Âu mang đẳng cấp quốc tế, vừa để ở vừa có thể phục vụ mục đích kinh doanh, cho thuê sinh lời.

Ngân An