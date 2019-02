Dừa hồ lô khắc chữ chưng Tết giá triệu đồng mỗi cặp

Anh Huỳnh Thanh Tâm, 33 tuổi, nông dân tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, là người sáng tạo ra cách tạo hình trên trái dừa để chưng Tết 3 năm trước. Anh cho biết hiện tại dừa in chữ và dừa hồ lô tại vườn của anh đã được thương lái đặt mua 80% sản lượng. Năm nay anh cung ứng khoảng 1.500 trái cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Dừa hồ lô in chữ Phúc - Lộc, một sản phẩm trong dịp Tết của gia đình anh Tâm.

Quả dừa năm nay được anh in các chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tài. Anh Tâm bán cho các đầu mối với giá từ 250.000 đến 500.000 mỗi quả dừa in chữ, trong khi loại dừa hồ lô in chữ có giá 300.000 đến 600.000 đồng một quả. So với giá bán 5.000 đồng/quả dừa tươi tại vườn, giá trị của dừa in chữ gấp khoảng 60 lần.

Giống dừa dùng để in chữ là dừa xiêm xanh. Dừa sẽ được ép khuôn tạo chữ từ 20 đến 25 ngày trước khi thu hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của dừa in chữ không cao, chỉ khoảng 50%. Để tạo hình dừa, anh Tâm phải bỏ nhiều công sức và thời gian chuẩn bị.

"Tôi phải chuẩn bị từ 4 đến 5 tháng trước Tết. Khuôn in chữ cho dừa cũng đòi hỏi dầy, dùng nhiều nhựa để đúc hơn và chi phí cho mỗi khuôn cũng khá cao", anh Tâm chia sẻ.

Dừa in chữ Phúc - Lộc - Thọ.

Dự kiến, từ 18 tháng Chạp, anh Tâm sẽ thu hoạch dừa in chữ và cung ứng ra thị trường.

Theo các đầu mối kinh doanh trái cây độc lạ chưng Tết tại TP HCM, so với bưởi tạo hình, xoài, dưa lưới in chữ, dừa in chữ cũng được nhiều khách hàng đặt mua cho mâm ngũ quả ngày Tết. Dừa có thời gian trưng bày lâu và đẹp mắt.

Ngoài dừa in chữ, vườn của anh Tâm còn sản xuất các loại trái cây tạo hình và in chữ khác như bưởi thỏi vàng, bưởi vuông, xoài in chữ.

Sơn Nam