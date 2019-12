Công ty In 3 Miền ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 0 Trải qua 11 năm phát triển, In 3 Miền không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của khách hàng.

In ấn là ngành phục vụ lĩnh vực giải trí hoặc quảng cáo kinh doanh. Nắm bắt xu thế của người dùng, Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo In 3 Miền không ngừng ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, trở thành đối tác quan trọng cho mọi đối tượng khách hàng.

Bằng kinh nghiệm tích lũy suốt 11 năm, In 3 Miền sẽ trực tiếp thực hiện mọi khâu từ tư vấn đến sản xuất tranh dán tường, tranh treo tường và cung ứng sản phẩm tới người dùng. "Khách hàng sẽ có giải pháp khác biệt mới lạ khi trang trí nhà bằng tranh dán tường hay trong quảng cáo", đại diện In 3 Miền chia sẻ.

Đội ngũ nhân viên của Công ty In 3 Miền.

Công ty In 3 Miền hoạt động theo phương châm "Uy tín với thương hiệu, chất lượng với từng sản phẩm". Vừa qua, công ty cũng vào top 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt 2019. Đại diện công ty cho biết, giải thưởng này xuất phát từ việc đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu của khách hàng để có được kết quả kinh doanh vượt trội.

In 3 Miền nhận giải top 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt 2019

In 3 Miền cũng hiểu rõ sự quan trọng của việc bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong sản xuất nên đã ứng dụng nền tảng công nghệ cao. Bên cạnh diện tích xưởng in lớn, công ty còn ứng dụng công nghệ in UV mới với máy in UV phẳng 2mx3m, máy in mực dầu HQDX5, máy in Uv 5m.

Với mong muốn mang đến cho khách chất lượng sản phẩm tốt, công ty luôn tuyển chọn, sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp. Theo đó, các loại mực và giấy in đúng chuẩn cho phép tạo nên những sản phẩm in tranh dán tường 3D, 5D, 8D bền đẹp, lâu phai.

Công ty In 3 Miền luôn chú trọng cập nhật công nghệ in ấn tiên tiến.

Mỗi đối tượng khách hàng có nhu cầu in ấn riêng biệt đều được công ty hỗ trợ thiết kế, lên ý tưởng sao cho phù hợp. Tùy thuộc vào mong muốn, khách hàng sẽ được tư vấn về giải pháp in tranh dán tường, tranh treo tường, tranh động lực; rèm cuốn, rèm tranh; in tranh kính, in tranh trần xuyên sáng; in UV, in UV cuộn, phẳng; bạt, bạt không gân; gạch, mica, pha lê quà tặng (loại vật liệu phẳng); in hộp đèn xuyên sáng... Công ty cũng sở hữu kho dữ liệu hơn 15.000 mẫu tranh ảnh thuộc các thể loại khác nhau

Các sản phẩm in ấn tranh được thực hiện trực tiếp, nên báo giá đến khách hàng ưu đãi, cạnh tranh. Đối với đơn hàng số lượng lớn, khách hàng còn được hưởng mức chiết khấu cao.

(Nguồn: In 3 Miền)