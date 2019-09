Chủ thẻ tín dụng VIB thứ 3 trúng cặp vé du thuyền châu Á 0 Anh Trần Hoàng Nam, TP HCM trúng chuyến du lịch châu Á bằng du thuyền dành cho 2 người qua chương trình quay thưởng đợt 3 của VIB.

Đợt quay thưởng thứ 3 chương trình "Trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB" dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới tại VIB xác định khách hàng may mắn là anh Trần Hoàng Nam (quận Gò Vấp, TP HCM). Đến nay, đã có 3 chủ thẻ tín dụng VIB trúng thưởng cặp vé du lịch châu Á bằng du thuyền.

Cổng quay thưởng trực tuyến 100% trúng hoàn tiền đến 1 triệu đồng tại www.vib.com.vn cũng được mở từ 6/9 đến 30/9 cho đợt quay thưởng thứ 3 để các chủ thẻ tín dụng VIB thỏa điều kiện tự tham gia.

Ngân hàng quốc tế VIB vừa tổ chức đợt quay thưởng thứ 3 của chương trình "Trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB" .

Chia sẻ khi nhận giải đặc biệt của chương trình "Trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB", anh Nguyễn Công Hùng - khách hàng may mắn lần quay thưởng thứ 2 cho biết: "Thẻ Financial Free của VIB miễn phí thường niên trọn đời, lại được giảm giá mạnh khi ăn uống, mua sắm, du lịch... Lúc cần gấp thì ứng được tiền mặt ngay tại ATM. Tôi rất hài lòng. Khi nhận thông báo trúng thưởng chuyến du thuyền châu Á miễn phí cho 2 người trị giá đến 54 triệu đồng, tôi bất ngờ rồi thấy vui sướng vì may mắn".

Anh Nguyễn Công Hùng nhận giải thưởng chuyến du lịch châu Á bằng du thuyền dành cho 2 người.

Không chỉ thu hút bởi giải thưởng hấp dẫn, thẻ tín dụng VIB độc đáo và vượt trội về mức độ hoàn tiền, tặng thưởng, tặng dặm, tặng xăng của các dòng thẻ tín dụng như VIB Cashback, VIB Happy Drive, VIB Travel Elite, đặc biệt là thẻ VIB Zero Interest cho phép người tiêu dùng sử dụng thẻ với lãi suất 0% trọn đời.

Bên cạnh đó, chủ thẻ tín dụng VIB còn hưởng ưu đãi trả góp 0% lãi suất và giảm giá đến 50% tại hàng trăm đối tác lớn và quen thuộc trên cả nước. Nhân dịp sinh nhật VIB lần thứ 23, VIB dành nhiều ưu đãi khủng áp dụng xuyên suốt tháng 9 cho chủ thẻ tín dụng VIB: giảm ngay 500.000 đồng cho hóa đơn từ 10 triệu đồng tại các trung tâm điện máy Nguyễn Kim; giảm 500.000 đồng cho hóa đơn trả góp từ 6 triệu đồng tại Sendo; giảm 15% tại thời trang MARC; giảm 500.000 đồng cho học viên mới đăng ký tại VUS; giảm ngay 15% học phí tại hệ thống trường mầm non quốc tế Bambi, IvyKids, SuperKids; hoàn tiền 10% khi đặt phòng tại booking.com/vibank; giảm 30% tại chuỗi nhà hàng 1915Y Restaurant, Botanica Restaurant, Grille6 Restaurant và cùng hàng trăm quà tặng hấp dẫn khác tại các phòng giao dịch của VIB.

VIB cũng triển khai chương trình "Mua sắm thả gia, rinh quà công nghệ" từ nay đến 31/10 với nhiều quà tặng công nghệ dành cho các chủ thẻ tín dụng. Theo đó, từ 10 triệu đồng chi tiêu tích lũy từ các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc giao dịch tại nước ngoài, khách hàng sẽ nhận ngay đồng hồ thông minh Garmin, tai nghe Bluetooth Anker, Loa bluetooth Anker... Để đăng ký tham gia, người dùng soạn tin nhắn VIB KM rồi gửi đến 6089.

Chương trình "Trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB" còn một đợt quay thưởng cuối cùng vào ngày 9/10. Khách hàng chỉ cần mở mới thẻ tín dụng và chi tiêu tối thiểu 1 triệu đồng trước ngày 30/9 để đủ điều kiện tham gia quay thưởng trúng cặp vé du thuyền và tự quay thưởng trực tuyến 100% trúng hoàn tiền đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn có 3 cặp vé du lịch châu Á bằng du thuyền cho 3 chủ thẻ tín dụng mở mới có tổng chi tiêu cao nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi đăng ký mở thẻ tín dụng tại www.vib.com.vn từ nay đến 30/9, khách hàng chưa từng phát sinh giao dịch với VIB còn được hoàn phí thường niên nếu chi tiêu thẻ tối thiểu 5 triệu đồng trong vòng 37 ngày kể từ ngày mở thẻ.

Với thu nhập từ 7 triệu đồng mỗi tháng, khách hàng có thể sở hữu ngay thẻ tín dụng của VIB và tận hưởng các giải thưởng hấp dẫn từ chương trình cùng lợi ích vượt trội cho mọi chi tiêu. Truy cập www.vib.com.vn, gọi tổng đài tại 18008192, vào fanpage của VIB, hay đến bất cứ chi nhánh nào của VIB, chuyên gia tư vấn của VIB sẽ liên hệ với khách hàng trong vòng 5 phút để hướng dẫn hoàn tất các thủ tục còn lại trước khi thẻ được phát hành. Nếu đang sử dụng ứng dụng ngân hàng di động MyVIB, khách hàng chỉ cần vào mục "Đăng ký sử dụng sản phẩm" nhấp chọn "Thẻ tín dụng".

(Nguồn: VIB)