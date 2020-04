Chủ nhà hàng New York bế tắc giữa 'bão' Covid-19 0 MỹSamantha Stephens tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính phủ và các khoản vay trong vô vọng, sau khi buộc phải đóng cửa hàng yến mạch vì không thể trả tiền nhà hay lương nhân viên.

Samantha Stephens đã biến ước mơ của mình 8 năm trước thành hiện thực. Đó là mở một nhà hàng bột yến mạch OatMeals ở Greenwich Village, New York. Tại đây, khách hàng có thể tự làm bát yến mạch của mình với hạt chia, hoa quả, thịt xông khói và trứng luộc. Nhưng giờ nhà hàng nhỏ của cô điêu đứng vì Covid-19.

Để thực hiện ước mơ, Stephens vừa tham gia lớp học ẩm thực vào ban đêm, vừa làm trợ lý giám đốc tại một ngân hàng đầu tư. Từ khoản vay ban đầu, cô xây dựng một nhà hàng nhỏ có doanh thu ổn định 45.000 USD/tháng.

Nhưng giờ nhà hàng của Stephens bị Covid-19 giáng đòn mạnh buộc cô phải đưa ra các quyết định khó khăn. Hoàn cảnh của cô là một trong số những câu chuyện cho thấy cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể tạo nên bóng đen bao trùm tương lai của nền kinh tế Mỹ.

Nhà hàng OatMeals ở Greenwich Village, New York, đã đóng cửa hơn một tháng qua do Covid-19. Ảnh: NYT.

Dưới đây là nhật ký về những quyết định đầy khó khăn mà Stephens phải đưa ra kể từ khi Covid-19 bùng phát ở New York và biến thành phố này thành vùng dịch lớn nhất nước Mỹ.

Trước khi Covid-19 bùng phát

"Nhà hàng mở cửa từ 7h đến 17h các ngày trong tuần. Vì vậy tôi và đội ngũ nhân viên phải có mặt trước 6h15. Chúng tôi bắt đầu nấu bột yến mạch nóng và nướng bánh ngọt bột yến mạch tươi. Đúng 7h, chúng tôi mở cửa đón khách. Giờ cao điểm là 8h15, 8h30 đến 10h30, chúng tôi rất bận rộn. Những người giao hàng cũng đến và chúng tôi tất bật hoàn thành các đơn hàng", Stephen mô tả về hoạt động thường ngày.

Mọi thứ thay đổi sau một đêm

"Ngày 11/3, mọi thứ trở nên nghiêm trọng chỉ sau một đêm, khi tôi nghe khách hàng nói về một loại dịch bệnh do virus gây ra đang lây lan ở New York. Doanh thu ngày hôm đó giảm 22% so với tuần trước. Hai ngày tiếp theo, số đơn đặt hàng giảm lần lượt 24% và 65%. Thứ sáu ngày 13/3, chúng tôi giảm nhân sự xuống còn hai người trong ca sáng. Tôi cũng đóng cửa sớm hơn thường lệ, từ 17 giờ lên 13 giờ", Stephen kể.

Cơn ác mộng ập đến

Ngày 17/3, thành phố thông báo các nhà hàng chỉ được phép phục vụ mang đi và giao hàng. "Tôi đã thử nghiệm nhưng doanh thu vẫn giảm 86%. Doanh thu không thể bù đắp chi phí mở cửa hàng. Tôi thực sự muốn mở cửa để phục vụ khách bởi tôi yêu những khách quen và họ phụ thuộc vào bột yến mạch buổi sáng", Stephen than thở.

"Tôi và một nhân viên khác làm việc đến 13h. Tôi đa nói với cô ấy: 'Hãy để tôi suy nghĩ và sẽ liên lạc với cô sau'. Tôi đề nghị các nhân viên nghỉ việc tạm thời nhưng vẫn hy vọng tình trạng này chỉ diễn ra trong 1-2 tuần. Lẽ ra tôi cũng không nên đặt mua sữa và trái cây tươi, để chuẩn bị khi mở cửa trở lại nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ", cô nhớ lại.

Đóng cửa nhà hàng

Hôm 18/3 là ngày đầu tiên OatMeals đóng cửa, Stephens ở nhà, sợ hãi và không biết phải làm gì tiếp theo. Cô đọc báo, bản tin và thư từ để tìm thông tin về những gì có thể xảy ra. Tuy nhiên có rất nhiều thông tin sai lệch và khó hiểu.

Hôm 27/3, sau nhiều tuần tranh luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký gói cứu trợ Covid-19 bao gồm các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ để duy trì hoạt động và giữ chân nhân viên.

"Ngay khi nghe nói chính phủ sẽ giúp đỡ, tôi nghĩ đó là điều tốt. Các khoản hỗ trợ có vẻ hữu ích", Stephens hy vọng.

Samantha Stephens, chủ nhà hàng OatMeals. Ảnh: NYT.

Không có tiền trả phí thuê mặt bằng

"Ngày 31/3, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể trả tiền thuê căn hộ và cửa hàng. Tôi gửi email cho chủ nhà và viết: 'Tôi đã đóng cửa từ ngày 18 và tôi không thể trả tiền nhà tháng 4'. Tôi hy vọng nhận được thông cảm nhưng những gì tôi nhận lại là một email mẫu nhắc trả 6.300 USD tiền thuê nhà từ người chủ".

Tìm kiếm các khoản vay

"Ngày 4/4, tôi biết có thể đăng ký Khoản vay Thảm họa Kinh tế. Lý do mà tôi không thể nộp đơn ngay lập tức là trang web liên tục thay đổi và đòi hỏi nhiều thông tin", Stephens đề cập đến chương trình cho vay lãi suất thấp mới được mở rộng.

"Cuối cùng tôi cũng hoàn thành trong ngày, gửi đi nhưng chưa nhận được email xác nhận. Tuy nhiên, tôi đã kịp chụp ảnh màn hình", Stephens kể.

Kêu gọi giúp đỡ

"Ngày 7/4, tôi sợ rằng sẽ không được vay và mở trang GoFundMe để kêu gọi quyên góp. Tôi cố gắng thành thật rằng tiền được dùng để trả tiền nhà, các tiện ích và trả lương nhân viên. Nhưng tôi nhận được một số phản ứng dữ dội, bởi những nhà hàng địa phương khác nói rằng mục đích duy nhất của họ là trả lương nhân viên".

"Tôi nghĩ mình nên thẳng thắn nhất có thể. Chúng tôi vẫn muốn duy trì cửa hàng và phải trả tiền thuê nhà. Tôi huy động được 6.000 USD, dù mục tiêu là 25.000 USD. Phần lớn mọi người quyên góp 25 USD hoặc 50 USD.

Tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ

"Ngày 8/4, tôi đọc được Chương trình Bảo vệ Tiền lương và nghĩ rằng mình nên thử. Tôi tưởng nó thông qua chính phủ. Sau đó, tôi mới biết rằng nó thông qua ngân hàng và ngân hàng chỉ cho phép khách hàng của họ vay. Tôi giao dịch với Ngân hàng Chase, nhưng phải mất rất nhiều ngày để hoàn thành đăng ký trên trang web".

Bật khóc vì thất vọng

Ngày 12/4, Stephens nhận được email xác nhận đăng ký từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy hoang mang vì email không cung cấp thông tin hay chi tiết bổ sung nào.

Hôm 16/4, quỹ dành cho các doanh nghiệp nhỏ trị giá 349 tỷ USD thông báo đã cạn tiền. Stephens vẫn chưa nhận được hồi âm nhưng cô vẫn hy vọng. Email của Ngân hàng Chase đến vào ngày 17/4 và thông báo quỹ đã hết trước khi cô hoàn thành đăng ký. "Chúng tôi hiểu rằng nhiều người trong số các bạn rất thất vọng", email viết.

Stephens bật khóc.

Chờ đợi trong vô vọng

Ngày 21/4, Stephens chuyển đến Florida ở cùng bạn trai bởi không có tiền thuê nhà. Giờ, cô chỉ biết trông đợi vào đơn đăng ký đầu tiên. Nếu được cho vay sau khi quốc hội bổ sung tiền vào chương trình, Stephens sẽ thanh toán các khoản nợ và trả lương nhân viên. Nếu không, cô không biết xoay xở ra sao sau hai tháng đóng cửa nhà hàng.

"Thật khó để tưởng tượng, tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều đó", cô than thở. Stephens vẫn giữ liên lạc với 11 nhân viên, họ đều mong muốn quay trở lại OatMeals làm việc. "Tuy nhiên, ai cũng hoảng loạn. Họ đều có hóa đơn phải trả", cô kể.

Hiện Mỹ có 925.000 ca nhiễm, trong đó hơn 52.000 người tử vong. Bang New York là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 277.000 người mắc, trong đó hơn 21.000 trường hợp tử vong.

Sơn Nam (Theo New York Times)