Chả lụa Hai Lúa xuất hiện tại hàng trăm siêu thị 0 Loạt sản phẩm chả vuông thương hiệu Hai Lúa có bao bì màu sắc, được hàng trăm siêu thị Co.opmart nhập hàng đưa lên kệ.

Chị Thúy – khách hàng thường xuyên của siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM cho biết, trước giờ quen thuộc với các loại chả cây tròn nên khi thấy cây chả chiên vuông vức khiến chị tò mò cầm lên xem thử. Chị cảm thấy tên "Hai Lúa" khá quê hương và dòng chữ ghi không có hàn the nên chị mua về dùng thử và thấy ngon. Bánh chả Hai lúa có độ giòn vừa phải, vị đậm và mùi thơm đặc trưng của sản phẩm được chế biến từ thịt tươi.

Chả chiên và giò thủ không hàn the Hai Lúa được Shark Tank rót vốn tiền tỉ đã bắt đầu lên kệ siêu thị.

Từng gây ấn tượng và được rót vốn tiền tỉ tại Shark Tank – Thương vụ bạc tỉ, Hai Lúa đang đưa ra thị trường mỗi ngày khoảng một tấn các loại chả lụa, chả chiên và giò thủ. Riêng chả chiên và giò thủ đã có mặt trên kệ của gần 100 siêu thị Co.opmart trên cả nước. Dự kiến trong tháng 9 này, chả lụa gói lá chuối Hai Lúa cũng sẽ xuất hiện trên kệ các siêu thị cả nước.

Chả chiên và giò thủ Hai Lúa được đóng gói vuông vức thu hút sự quan tâm của nhiều bà nội trợ

Theo ông Ngô Minh Văn – Người sáng lập Công ty CP Thực phẩm Hai Lúa, hai yếu tố quan trọng giúp các sản phẩm nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng là an toàn thực phẩm và hương vị truyền thống 40 năm quen thuộc. Hai Lúa luôn dùng thịt tươi nóng để làm chả theo bí quyết riêng, đồng thời tuyệt đối không sử dụng hàn the đảm bảo an toàn sức khỏe người dùng.

Không chỉ bán lẻ tại các siêu thị, Hai Lúa cũng có chính sách ưu đãi, khuyến mãi giảm giá và giao hàng tận nơi cho đơn hàng thường xuyên kênh HORECA gồm nhà trẻ, trường học, cơ quan, doanh nhiệp.

Chả chiên và giò thủ Hai Lúa đảm bảo không hàn the nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng hiện đại

Thông tin liên hệ: Công ty CP Cung cấp Thực phẩm Hai Lúa, địa chỉ 270 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Website: http://chaluahailua.vn – Hotline: 0969800084 - 0906778242



Tarick Nguyễn