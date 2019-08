CEO hãng hàng không lớn nhất Hong Kong từ chức sau loạt chuyến bay bị hoãn 0 Ông Rupert Hogg, CEO Cathay Pacific, đã nộp đơn từ chức sau 270 chuyến bay bị hoãn vì phong trào biểu tình ở Hong Kong.

Hôm nay hãng hàng không Cathay Pacific Airways ra thông báo, ông Rupert Hogg, 57 tuổi, CEO của hãng đã nộp đơn từ chức và được ban điều hành chấp thuận. Cùng ngày, ông Paul Loo, một trong những cấp dưới của Hogg, cũng từ chức giám đốc khách hàng và thương mại của hãng hàng không lớn nhất Hong Kong này.

"Cả hai người từ chức để nhận trách nhiệm về vai trò lãnh đạo của công ty sau những sự việc gần đây", thông cáo cho biết.

Ông Rupert Hogg. Ảnh: Straistimes.

Ông Hogg là một nhân viên lâu năm của Swire Pacific, công ty mẹ của Cathay. Ông giữ chức giám đốc điều hành hãng hàng không này từ tháng 5/2017. Người thay thế vị trí ông Hogg là Tang Kin Wing Augustus, 60 tuổi, CEO của công ty bảo trì và kỹ thuật Haeco. Haeco thuộc sở hữu của Swire Pacific, công ty mẹ của Cathay Pacific.

Cathay Pacific gặp phải khó khăn lớn từ phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ kéo dài hơn hai tháng qua ở Hong Kong. Một số nhân viên của hãng bay này đã xin nghỉ phép để tham gia biểu tình. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) hôm 9/8 đã ra lệnh cấm hãng này sử dụng các nhân viên ủng hộ hoặc tham gia biểu tình trên các chuyến bay tới hoặc qua không phận đại lục.

Trước đó, trong một thông điệp gửi đến toàn nhân viên, ông Rupert Hogg thừa nhận: "Trung Quốc đại lục là chìa khóa cho các hoạt động kinh doanh của Cathay Pacific. Ngoài các chuyến bay đến và đi từ đại lục, một số lượng lớn các đường bay của chúng ta đến châu Âu và Mỹ cũng phải qua không phận đại lục. Do đó, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ các quy định của CAAC ".

Cathay Pacific đã yêu cầu hơn 32.000 nhân viên không được hỗ trợ hoặc tham gia vào các cuộc biểu tình, đồng thời phát cảnh báo rằng nếu ai tham gia biểu tình có thể bị xem xét sa thải. Hãng đã sa thải 4 nhân viên vì có liên quan tới biểu tình.

Tuy nhiên ngày 12 và 13/8, phong trào biểu tình lên cao, hàng nghìn người đã tràn vào sân bay quốc tế Hong Kong, chiếm giữ các quầy làm thủ tục khiến ngành hàng không Hong Kong thiệt hại nặng. Trong đó, Cathay Pacific đã phải hủy hơn 270 chuyến bay và giá cổ phiếu của hãng giảm mạnh.

"Các sự kiện gần đây đã đặt ra câu hỏi về cam kết của Cathay Pacific đối với an toàn và an ninh chuyến bay, khiến uy tín và thương hiệu của chúng ta chịu áp lực. Điều này thật đáng tiếc vì chúng tôi luôn đặt sự an toàn và bảo mật lên ưu tiên cao nhất", Chủ tịch Cathay, John Slosar, nói.

Phong trào biểu tình tại Hong Kong khiến nền kinh tế của đặc khu này bị thiệt hại nặng. Thị trường chứng khoán Hong Kong đã bốc hơi 500 tỷ USD từ khi cuộc biểu tình dâng cao vào tháng 6/2019. Những ngành được đánh giá chịu thiệt hại nặng nề nhất là hàng không, bán lẻ và du lịch.

Sơn Nam (Theo CNN)