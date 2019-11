Cách Kylie Jenner trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới

Kylie lần đầu ra mắt công chúng trong show truyền hình thực tế của gia đình Keeping Up With The Kardashians năm 9 tuổi. Chương trình xoay quanh cuộc sống của gia đình Kardashian - Jenner giàu có, từ chuyện làm đẹp, mua sắm, đến những cuộc cãi vã căng thẳng giữa các thành viên. Chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả và giúp các thành viên nhà Kardashian - Jenner trở thành những gương mặt quen thuộc. Trải qua 17 mùa, đây vẫn là chương trình ăn khách số 1 tại Mỹ và mỗi thành viên trong gia đình này đều bỏ túi hàng triệu USD sau mỗi mùa. Ảnh: BI.