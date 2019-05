Bí quyết nuôi dạy con của mẹ đẻ hai CEO, một giáo sư bác sĩ 0 Mẹ CEO YouTube dạy con bớt quan tâm đến tiền, cho rằng kiểm soát con thái quá sẽ đem đến một thế hệ yếu đuối và chỉ biết yêu mình. Tâm thư xử lý khủng hoảng bậc thầy của giám đốc Uber

Esther Wojcicki là mẹ của ba phụ nữ nổi tiếng: Susan - CEO YouTube, Janet - giáo sư nhi khoa và Anne - nhà sáng lập kiêm CEO hãng xét nghiệm DNA 23andMe. Họ đều là những cá nhân thành đạt bậc nhất trong các lĩnh vực thống trị bởi nam giới, điều đưa gia đình Wojcicki nhiều lần lên bìa các tạp chí nổi tiếng.

Bà Wojcicki thường xuyên được hỏi xin lời khuyên nuôi dạy con, và đã chia sẻ kinh nghiệm trong cuốn sách How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results phát hành trong tháng 5.

Dưới đây là đoạn trích Esther Wojcicki nêu quan điểm một giá trị giáo dục cốt lõi đang bị các bố mẹ lơ là khi dạy con thành đạt: sự tử tế.

Bà mẹ 78 tuổi của CEO YouTube.

Tạo ra những đứa trẻ biết quan tâm

Tôi lớn lên với niềm tin rằng nghĩa vụ của mình là đóng góp và khiến xã hội tốt đẹp hơn. Đến giờ vẫn cảm thấy như vậy. Nếu mọi người chỉ ngồi và nói thì chẳng làm ra cái gì. Tôi đã luôn chọn là người xắn tay.

Điều này ảnh hưởng lên các con gái của tôi, không bằng cách thuyết giảng chúng về tầm quan trọng của phục vụ cộng đồng, mà nhờ cho thấy tôi thực lòng tâm huyết.

Tôi cố gắng thể hiện bằng hành động những gì sau này các con có thể làm. Hồi ấy, tôi chưa ý thức cách đó sẽ tác động sâu sắc tới tương lai của chúng, nhưng giờ đã được nhiều nghiên cứu thú vị chứng minh.

Cha mẹ 'trực thăng'

Thiếu niên hoạt động tình nguyện với trẻ ít tuổi hơn giảm được các trạng thái tiêu cực và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo một nghiên cứu năm 2013. Một nghiên cứu khác năm 2016 phát hiện rằng người làm tình nguyện lúc tuổi teen ít có hành vi phạm pháp, lĩnh án và ngồi tù hơn khi bước vào tuổi 24-34.

Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta để ý điều này khi làm cha mẹ? Bao nhiêu người nhìn ra một mục đích và chỉ bảo con, bằng hành động, đấu tranh thế nào cho cộng đồng? Bao nhiêu đứa trẻ cảm thấy được trao quyền đón thách thức của thời đại này và tìm hướng đóng góp?

Thật buồn phải thốt ra tôi thấy ngày càng nhiều bọn trẻ chỉ quan tâm đến mình. Học đại học nào, du lịch ở đâu, sắm sửa gì. Đôi lúc, như thể chúng ta đang đào tạo một quốc gia và thế giới của những kẻ ái kỷ, và không ngoa chút nào khi nói kiểu kiểm soát con cái thái quá ("Cha mẹ trực thăng") có vai trò ở đây.

Susan Wojcicki - CEO YouTube, người phụ nữ quyền lực nhất làng công nghệ.

Người Mỹ nghĩ sai

Trẻ con lớn lên cảm nhận chúng là trung tâm của vũ trụ. Trở thành thanh niên, chúng không những đang thiếu sức chịu đựng và độc lập, mà còn chưa được thông suốt về căn nguyên cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Chúng quan tâm đến tiền, vì nghĩ tiền khiến hạnh phúc và thỏa mãn. Một suy nghĩ kiểu Mỹ: Hãy giàu có, rồi không phải làm gì. Cứ việc ngồi trên bãi biển. Dùng bữa sang chảnh. Đến Las Vegas. Những hoài bão kiểu này biến con người thành những cá nhân ái kỷ và nghiện hưởng thụ.

Một cơ số người ở đây, trong thung lũng Silicon này, có vẻ lo cho thân mình trước hết. Họ không nghĩ ngợi lợi ích cộng đồng, chẳng đấu tranh cho mục tiêu xã hội, cũng khỏi theo đuổi sống ý nghĩa và có sứ mệnh.

Rốt cuộc, họ cô lập và trầm cảm. Tôi đã gặp nhiều triệu phú bất hạnh và thậm chí vài tỷ phú bất hạnh. Nhiều người trong số họ có lẽ xuất thân là những đứa trẻ thiếu sự chỉ bảo.

Gia đình Wojcicki, ba con gái từ trái qua: Janet, Anne và Susan.

Theo bạn, vì sao Mỹ đang nổ ra dịch nghiện thuốc giảm đau, trầm cảm và tự sát? Chúng ta hình như không có cho mình thông tin cần về việc sống sao cho tốt, chăm sóc bản thân và người khác.

Chúng ta chạy theo tiền và vật chất. Không phục vụ, chẳng mục đích. Nếu có mục đích đi nữa, thì là thỏa mãn mình. Nếu hiểu biết của tôi chỉ có một, đó sẽ là: bạn hạnh phúc nhất - đồng thời có ích nhất với xã hội - khi làm những việc giúp được người khác.

Gia đình bạn có thể sở hữu câu chuyện và khao khát cống hiến tự nhiên như chúng tôi. Khi ấy có lẽ bạn hiểu cảm giác của tôi khi còn là một sinh viên đại học, bị thuyết phục về khả năng biến đổi thế giới. Còn nếu không? Trước nay bạn chỉ được định hướng chú trọng thành đạt cá nhân, nên nếu đóng góp thì chưa biết bắt đầu từ đâu.

Ồ, tôi có tin tốt cho bạn: Mọi chuyện không quá khó. Cốt yếu bạn cần một thái độ đúng - với mình và với các con. Có thể bắt đầu từ những điều nhỏ. Tình nguyện một giờ cho cộng đồng đang sinh sống. Hội họp thành phố. Nghiên cứu một vấn đề đang ảnh hưởng tới lối xóm. Ít nhất, bạn nắm một lá phiếu.

Chỗ nào cũng có vấn đề của nó; một số người hay nhóm người luôn ở đó cần hỗ trợ và bênh vực. Đó là cách cho bạn hiện diện giữa thế giới, và với những đứa trẻ nữa, nó giúp hình thành cho chúng một tư tưởng càng sớm càng tốt.

Esther Wojcicki là đồng sáng lập học trình Nghệ thuật Truyền thông tại trường phổ thông Palo Alto (California), phó chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận vì hoạt động sáng tạo Creative Commons, và đóng góp quan trọng cho sự ra đời của Viện Giáo viên Google.

Thanh Tùng (Theo CNBC)