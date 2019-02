Apple tung chương trình đổi iPhone cũ lấy XR, XS 0 Trước khi báo cáo thu nhập quý đầu tiên trong năm 2019, Apple tung ra chương trình khuyến mãi tại Mỹ và Trung Quốc.

Trang ZDNet cho biết, tùy chọn thanh toán hàng tháng được quảng cáo tại các cửa hàng Apple Store ở Mỹ và Trung Quốc, những nơi doanh số của bộ ba iPhone mới đang sụt giảm đáng kể. Trong khi đó, chương trình lại không được áp dụng cho Apple Store tại châu Âu.

Tại Mỹ, tùy chọn thanh toán hàng tháng này dành cho iPhone 8, 7 Plus, 7, 6S Plus, 6S, 6 Plus và 6. iPhone X không nằm trong danh sách của chương trình khuyến mãi này. Những người dùng iPhone 8 hoặc 7 Plus có thể đổi sang iPhone XR với mức giá 18,99 USD mỗi tháng, hoặc 29,99 USD mỗi tháng nếu đổi iPhone XS, hạn trả trong vòng hai năm. Còn với người dùng iPhone 6 có thể đổi sang iPhone XR hoặc iPhone XS với số tiền 24,99 USD hoặc 35,99 USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, chương trình này khác một chút khi Apple chấp nhận đổi mẫu iPhone X sang những chiếc máy mới và có thể trả góp hàng tháng.

Những người dùng iPhone X tại Trung Quốc có thể đổi sang iPhone XR với mức giá tương đương 18,55 USD mỗi tháng hoặc 32,20 USD mỗi tháng cho iPhone XS. Tùy chọn trả hàng tháng này cũng được áp dụng cho mọi mẫu iPhone từ iPhone 6 trở lên.

Dự kiến, Apple sẽ báo cáo thu nhập quý đầu tiên đầu tuần sau, bao gồm doanh số bán hàng trong quý cuối cùng năm 2018.

Công ty phân tích Strategy Analytics ước tính Apple bán được 10,9 triệu iPhone tại Trung Quốc trong quý IV/2018, ít hơn ba triệu máy trong cùng kỳ năm trước. Hồi tháng một, Apple cắt giảm mức doanh thu kỳ vọng xuống còn 9 tỷ USD.