7 bước giúp người dưới 30 kiếm triệu USD 0 Triệu phú Mỹ Bryan Kuderna tiết lộ nếu muốn kiếm được triệu USD ở tuổi 20, bạn nên học thật nhanh, đi làm sớm và tích lũy tiền để đầu tư.

Bryan M. Kuderna là cố vấn đại diện đầu tư cho Kuderna Financial Team, một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại bang New Jersey, Mỹ. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy "Millennial Millionaire: A Guide to Become a Millionaire by 30" (Triệu phú thế hệ Y: Hướng dẫn trở thành triệu phú ở tuổi 30).

Khi đã có một khoản tiết kiệm, bạn nên mở một tài khoản đầu tư, tập làm quen thị trường thay vì để tiền chết trong ngân hàng. Ảnh: Wise.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Forbes, khi được hỏi làm thế nào để trở thành triệu phú ở độ tuổi 20, Kuderna đã chỉ ra 7 bước sau:

1. Tốt nghiệp đại học thật nhanh

Kundera bắt đầu vào Đại học Tampa năm 2005. Mặc dù theo học cùng lúc 4 đại học khác nhau, Kundera vẫn đặt mục tiêu tốt nghiệp đúng hạn. Năm 2009, anh nhận bằng cử nhân Tài chính và chuyên ngành Kinh tế của Đại học New Jersey.

Sau đó anh bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm và đầu tư chỉ ba ngày sau khi tốt nghiệp. Điều này giúp anh sớm kiếm tiền và trả được các khoản vay sinh viên.

2. Trở thành một doanh nhân

"Nhiều người hỏi tôi rằng có điều kiện tiên quyết nào để trở thành một doanh nhân không? Sự thật là có, và đó chính là nguồn vốn. Không có bằng cấp cao, cách tốt nhất để kiếm tiền khi còn trẻ là bán hàng", Kundera chia sẻ.

Kundera kể hai năm đi làm đầu tiên anh không nhận lương mà chỉ nhận hoa hồng từ việc bán hàng. Điều này cũng khiến bố mẹ anh, một trong những người sống bằng mức lương ổn định cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên chính việc phải vật lộn kiếm tiền và cố gắng đạt được mục tiêu doanh số đã giúp Kundera tìm thấy hướng đi cho sự nghiệp của mình.

"Tôi tin rằng công việc khó khăn sẽ được đền đáp và từ đó tôi đã bắt đầu xây dựng con đường riêng", Kundera nói.

3. Sống ở nhà

Nếu muốn làm giàu ở tuổi 20 bạn cần có kế hoạch tích lũy số vốn ban đầu. Cách đơn giản là kiếm tiền nhiều hơn và tiết kiệm bằng mọi giá. Sự kết hợp của cả hai sẽ nâng tỷ lệ thành công lên mức cao nhất.

"Tôi sống ở nhà đến năm 25 tuổi, và điều này giúp tôi tiết kiệm được phần lớn thu nhập", Kundera nói.

4. Tiết kiệm

Theo Kundera, cần phải tiết kiệm ngay trong những tháng đầu đi làm. "Trong sáu tháng đầu tiên, tôi gửi hết tiền kiếm được vào ngân hàng. Điều này giúp tôi không phải vay nợ tín dụng mỗi tháng và không phải trả một xu tiền lãi nào".

Năm 24 tuổi, thu nhập từ công việc tư vấn tài chính của Kundera đã vượt qua hầu hết các đồng nghiệp. Từ đó, gần như đều đặn hàng tháng anh đều tích lũy được số tiền lớn hơn mọi người. Sau đó anh chuyển hết tiền tiết kiệm được trong suốt hai năm vào một khoản đầu tư. Và đến năm 29 tuổi, Kundera đã kiếm được hàng triệu USD.

5. Mua bảo hiểm

Cho dù bạn đang khỏe mạnh cũng cần phải tính đến những trường hợp rủi ro trong tương lai. Để giảm thiểu các nguy cơ rủi ro, Kundera mua thêm bảo hiểm thân thể và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp. Điều này giúp anh yên tâm làm việc hết mình, nếu có biến cố, anh cũng không phải lo lắng đến việc túng thiếu vì đã có bảo hiểm chi trả.

6. Mua bất động sản

Kundera mua bất động sản đầu tiên ở tuổi 25 nhờ tiền tiết kiệm được trong suốt 3 năm đi làm và một khoản vay thế chấp từ ngân hàng. Sau đó anh bán lại bất động sản này và kiếm được số tiền lời kha khá.

7. Mở tài khoản đầu tư

Khi đã có được một khoản tiền tích lũy, theo Kundera, bạn đừng để nó chết trong ngân hàng mà hãy mở một khoản đầu tư và tập làm quen với thị trường. Cơ hội đầu tư sinh lợi sẽ đến khi bạn hiểu nhu cầu thị trường.

"Kiếm một triệu USD không khó như bạn tưởng, chỉ cần nỗ lực làm việc, có kế hoạch tài chính và phương pháp cụ thể, bạn sẽ đạt được mục tiêu này trước tuổi 30", Kundera nói.

Sơn Nam (Theo CNBC)