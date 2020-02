4 điều giúp Bill Gates hạnh phúc 0 Người giàu thứ hai thế giới luôn thực hiện các cam kết của bản thân, hào phóng giúp đỡ mọi người, tôn trọng cơ thể và dành nhiều thời gian bên gia đình.

Ở tuổi 64 và sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ USD, Bill Gates có cuộc sống viên mãn bên gia đình hạnh phúc và nhiều hoạt động từ thiện được mọi người kính trọng. Tuy nhiên theo Bill Gates, tiền không mua được tất cả. Sau nhiều thập kỷ, ông rút ra rằng điều khiến ông hạnh phúc không liên quan đến việc kiếm được bao nhiêu tiền.

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: CNBC.

Trong sự kiện AMA (Ask Me Anything) thường niên trên diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng Reddit, Bill Gates đã trả lời bốn điều khiến ông hạnh phúc như sau:

1. Luôn thành thực với những cam kết của bản thân

Khi còn trẻ, Bill Gates từng cam kết thực hiện sứ mệnh của Microsoft là hiện thực hóa ý tưởng để "mỗi gia đình đều có một chiếc máy tính". Để thực hiện cam kết này, ông đã dành rất nhiều thời gian làm việc và phát triển hệ điều hành trên máy tính. Theo thời gian, tầm nhìn đó đã trở thành thực tế và hệ điều hành Microsoft đã phủ sóng toàn cầu.

Và khi đam mê ban đầu dần được hiện thực hóa, Bill Gates lại đi tìm một cam kết mới cho bản thân. Năm 2000, ông cùng vợ thành lập quỹ Bill & Melinda Gates với mục đích phục vụ các hoạt động từ thiện. Năm 2008, nhà đồng sáng lập Microsoft quyết định nghỉ hưu sớm 10 năm và dồn mọi tâm huyết cho việc xóa bỏ các căn bệnh nguy hiểm như sốt rét, bại liệt và cải thiện mức sống của những người nghèo nhất thế giới. Đây cũng là động lực dẫn tới yếu tố thứ hai mang lại hạnh phúc cho Gates.

2. Hào phóng cho đi, bất kể bạn có bao nhiêu tiền

Là người giàu thứ hai thế giới, Bill Gates có thể làm mọi điều ông muốn. Quỹ Bill & Melida Gates là tổ chức hoạt động từ thiện mạnh mẽ nhất trên thế giới. Hiện vợ chồng Bill Gates đã cho đi hơn 35 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

Năm 2006, Bill Gates đã thuyết phục người bạn thân là tỷ phú Warren Buffett quyên tặng 31 tỷ USD trong tài sản của ông này vào quỹ Bill & Melida Gates. Năm 2010, hai tỷ phú cùng nhau thành lập tổ chức phi lợi nhuận Giving Pledge (Cam kết cho đi) vận động những người giàu đóng góp tài sản cho công tác thiện nguyện trên thế giới. Kể từ khi Giving Pledge ra đời, hơn 200 tỷ phú thế giới đã gia nhập tổ chức, cam kết cho đi phần lớn tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện, trong đó có vợ cũ của người giàu nhất thế giới Jeff Bezos, bà MacKenzie.

Theo Bill Gates, bạn không cần phải có tới hàng tỷ USD mới có thể cho đi, ai cũng có thể góp phần giúp đỡ người khác ở mức độ tùy vào điều kiện của mình. Bởi vậy, hãy bắt đầu cho đi bất cứ khoảng thời gian hay số tiền bạc nào có thể trong nỗ lực vì một thế giới tốt đẹp hơn.

3. Dành sự tôn trọng xứng đáng cho cơ thể

Là một người yêu thích tennis và luyện tập đều đặn, Bill Gates hiểu rõ mối liên hệ giữa việc tập luyện thể thao và hạnh phúc.

Theo Bill Gates, mỗi người chỉ có một cơ thể, do đó hãy nâng niu và trân trọng nó. Nghiên cứu chỉ ra những người trưởng thành có hoạt động thể chất tích cực sẽ có vẻ ngoài trẻ hơn tới 9 tuổi so với những người cùng độ tuổi nhưng ít vận động thể chất. Khỏe mạnh hơn cũng đồng nghĩa với việc có cuộc sống hạnh phúc và ít tốn kém hơn.

4. Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Tiền có thể giúp bạn mua nhiều thứ, nhưng không thể giúp mua thêm một phút mỗi ngày. Ngay cả với lịch trình bận rộn, Bill Gates vẫn dành thời gian cho gia đình như phụ vợ rửa bát hay đưa đón con đến trường. Trong khoảng thời gian đó, Bill Gates sẽ cùng vợ con trò chuyện, nghe nhạc hoặc thảo luận một số vấn đề cuộc sống thường nhật.

Theo Bill Gates, ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày nhưng đáng tiếc mọi người thường hy sinh thời gian dành cho gia đình vào công việc. Hãy bảo vệ khoảng thời gian dành cho gia đình bằng cách đặt ra những ranh giới không thể thỏa hiệp. Chẳng hạn, bạn có thể tự quy định cho bản thân phải rời công sở đúng giờ tan tầm và không kiểm tra email cho tới khi đã lo xong xuôi chuyện ăn, ngủ cho các con. Việc đặt ra những ranh giới tương tự tại nơi làm việc cũng sẽ giúp bạn hoàn thành những nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và không phải mang việc về nhà.

Sơn Nam (Theo INC)