10 thực phẩm chức năng của Nhật được du khách Việt ưa thích tại BicCamera 0 Các loại tảo, viên uống bổ sung vitamin C, viên uống hỗ trợ vận động khớp... là những sản phẩm du khách Việt thường mua khi tới Nhật.

Thực phẩm chức năng được phát minh tại Nhật nổi tiếng khắp thế giới với hàng trăm loại khác nhau. Không phải là thuốc, thực phẩm chức năng bổ sung một số chất như các vitamin A, D qua dầu cá, tỏi, đậu tương lên men (natto)... với lượng nhất định, góp phần hỗ trợ giúp cơ thể phát triển tốt hơn hoặc phòng chống một số bệnh.

Thực phẩm chức năng ngày càng được nhiều khách Việt chọn mua để sử dụng cũng như làm quà khi đi du lịch Nhật Bản. Dưới đây là 10 loại sản phẩm được du khách Việt Nam yêu thích do chuỗi trung tâm mua sắm BicCamera bình chọn.

Tảo xoắn Spirulina Blend

Với loại hộp 2.200 viên của hãng Japan Algae, tảo xoắn Spirulina Blend góp phần giúp bổ sung protein, carbohydrate, axit béo, vitamin, cùng nhiều khoáng chất như canxi, magiê, sắt và kẽm. Với 5 yếu tố dinh dưỡng thiết yếu, tảo hỗ trợ cơ thể hấp thụ dưỡng chất, nhất là những ngày làm việc mệt mỏi.

Sản phẩm có Giá bán tham khảo tại hệ thống BicCamera Nhật Bản là 2.267 yên một hộp (khoảng 450.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Viên uống DHC vitamin C

Đây là sản phẩm của hãng DHC với gói 120 viên, giúp hỗ trợ bổ sung vitamin C và vitamin B2 cho cơ thể. Trong đó, vitamin C giúp duy trì làn da khỏe mạnh, đồng thời có tác dụng chống lão hóa, còn vitamin B2 có góp phần làm đẹp da. Đây là viên nang cứng, dễ uống, kể cả với những người không thích vị chua của vitamin C.

Giá bán tham khảo tại hệ thống BicCamera Nhật Bản là 390 yên một gói (khoảng 80.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Viên uống rau củ quả DHC

Sản phẩm là gói 240 viên của hãng DHC, hỗ trợ cung cấp chất diệp lục cũng như dinh dưỡng từ 32 loại rau củ như lá lúa mạch non, bông cải xoăn... nén trong mỗi viên. Nguyên liệu sản xuất của viên uống này sử dụng rau củ quả được trồng tại Nhật, dành cho những ai không ăn đủ rau hoặc không thích ăn rau mà vẫn đảm bảo các thành phần dinh dưỡng.

Giá bán tham khảo tại hệ thống BicCamera Nhật Bản của viên uống rau củ quả DHC là 1.295 yên một gói (khoảng 260.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Viên uống Glucosamine

Glucosamine hộp 900 viên của hãng Orihiro Plantdew, giúp hỗ trợ vận động khớp đầu gối, dành cho người thường chơi thể thao, thích đi bộ hoặc gặp khó khăn trong việc lên xuống cầu thang.

Giá bán tham khảo của sản phẩm tại hệ thống BicCamera Nhật Bản là 3.780 yên một hộp (khoảng 760.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Tảo bẹ Fine Japan

Tảo bẹ hộp 500 viên của hãng Fine Japan góp phần hỗ trợ cung cấp chất sơ cho cơ thể. Chiết suất viên tảo bẹ kết hợp với Fukoidan và một số chất tạo vị ngọt để dễ uống hơn, tốt cho những người không ăn đủ rau hàng ngày.

Tảo bẹ hộp 500 viên của hãng Fine Japan có giá bán tham khảo tại hệ thống BicCamera Nhật Bản là 2.362 yên một hộp (khoảng 470.000 đồng, chưa gồm thuế).

Nozuku và chiết xuất tảo Mekabu

Sản phẩm được biết đến với tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholestoron trong máu, cân bằng huyết áp. Giá bán tham khảo sản phẩm tại hệ thống BicCamera Nhật Bản là 3.980 yên một hộp (khoảng 800.000 đồng, chưa gồm thuế)

Dầu gan cá Orihiro Plantdew

Sản phẩm dầu gan cá hộp 360 viên của hãng Orihiro Plantdew, chiết xuất từ dầu gan cá mập với độ tinh khiết cao. Viên nang mềm, dễ uống, hỗ trợ tốt cho cơ, tim mạch, xương khớp, bổ mắt và tái tạo da.

Giá bán tham khảo tại hệ thống BicCamera Nhật Bản là 2.980 yên một hộp (khoảng 600.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Viên uống Nattokinase Plus Fukoidan

Sản phẩm dạng hộp 150 viên của hãng Yakult Health, chiết xuất từ enzym proteolytic có trong "Natto" (đậu tương lên men truyền thống của Nhật), enzym nattokinase và tảo Okinawa Mozuku. Viên uống Nattokinase Plus Fukoidan có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ, tăng cường chức năng của não bộ.

Giá bán tham khảo tại hệ thống BicCamera Nhật Bản của Nattokinase Plus Fukoidan là 2.743 yên một hộp (khoảng 550.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Kẹo dẻo bổ sung vitamin C

Sản phẩm của hãng UHA Mikakuto, dành cho những người không thích uống các viên nang. Bạn có thể lựa chọn nhiều vị trong một gói kẹo mà không cần dùng nước uống như với viên nang. Ngoài vitamin C, kẹo còn bổ sung canxi và nhiều loại vitamin tổng hợp khác.

Giá bán tham khảo tại tại hệ thống BicCamera Nhật Bản của kẹo dẻo bổ sung vitamin C là 480 yên một gói (khoảng 100.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Dầu gan cá Itohkanpo Seiyaku

Viên dầu gan cá dạng túi 90 viên hay viên DHA, túi 60 viên của hãng Itohkanpo Seiyaku là 2 loại thực phẩm chức năng dành cho trẻ em. Viên dễ ăn, có thể nhai mà không cần nước, góp phần hỗ trợ bổ sung vitamin và DHA cần thiết cho cơ thể. Nhà sản xuất cho biết, trẻ em từ một tuổi trở lên có thể sử dụng loại thực phẩm này.

Giá bán tham khảo tại hệ thống BicCamera Nhật Bản của sản phẩm là 980 yên một túi (khoảng 200.000 đồng, chưa gồm thuế).

Kim Ngân