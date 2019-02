10 thiếu niên kiếm bộn tiền so với người trưởng thành

Mikaila Ulmer, 13 tuổi, sở hữu chuỗi nước chanh hữu cơ tại Whole Foods. Ulmer bắt đầu làm nước chanh bán ở bang Texas khi mới 4 tuổi. Năm 2015, cô bé thành lập ông ty Me & the Bees Lemonade khi mới 9 tuổi và ký được hợp đồng trị giá 11 triệu USD với Whole Foods. Ulmer cũng đã nhận được khoản đầu tư 60.000 USD từ Shark Daymond John và 800.000 USD từ nhiều cá nhân.