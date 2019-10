Võ Việt Chung: 'Tổ chức thi hoa hậu là đụng nồi cơm nhiều người' 0 Việc tổ chức thi nhan sắc đã cho nhà thiết kế Võ Việt Chung khá nhiều bài học xương máu và nhận ra giá trị thật trong các mối quan hệ 'chị chị em em'.

- Ở Việt Nam đang nở rộ các cuộc thi nhan sắc, anh có kế hoạch gì cho ‘Hoa hậu Đại dương' - cuộc thi do mình khởi xướng?

- Những năm trước đây, khi tổ chức mùa đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Đại dương (năm 2014 Đặng Thu Thảo đăng quang), có nhiều đơn vị đề nghị mua lại bản quyền. Nhưng tôi vẫn muốn tự làm thêm vài mùa. Ở lần thứ hai, chương trình gặp phải một số scandal ngoài mong muốn. Tôi làm thiết kế thì hiếm khi gặp rủi ro vì mình đã có chỗ đứng và vị trí nhất định. Tuy nhiên, khi tham gia tổ chức cuộc thi sắc đẹp lại "đụng phải nồi cơm" của nhiều người.

Tạm thời, tôi trở lại với chuyên môn chính của mình là một nhà thiết kế. Ngày xưa "tài lanh" muốn làm cho vui, muốn làm chủ tịch để thể hiện, dù sao qua quá trình tổ chức cuộc thi đã cho tôi nhiều trải nghiệm. Đồng thời tôi rút ra được bài học xương máu, nếu muốn tiếp tục tổ chức các cuộc thi nhan sắc, bản thân mình phải chuyên nghiệp hơn và phải có một đội ngũ hùng hậu. Nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại tôi mong muốn thương hiệu thời trang ứng dụng của mình sẽ nhanh chóng phát triển. Tiếp theo đó là sự ra đời của học viện thời trang.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung đã tổ chức được hai kỳ Hoa hậu Đại dương (2014 và 2017).

- Học viện thời trang của anh sẽ đào tạo người mẫu hay tìm kiếm người đẹp để thi nhan sắc?

- Học viện chủ yếu đào tạo về thiết kế thời trang, không có chút liên quan đến người mẫu hay người đẹp nào cả. Bên cạnh việc dạy thiết kế là chính, tôi còn chú trọng đến việc định hình phong cách và làm con người hoàn thiện trong nhân cách, làm cho mọi người đẹp hơn. Dự án này tôi kết hợp với một trường ở châu Âu, sau năm đầu học tập ở Việt Nam các học viên sẽ học lên cao đẳng và đại học ở nước ngoài. Đó là chương trình dài hơi sẽ được triển khai vào năm 2020. Còn kế hoạch gần nhất là vào ngày 18/10 tôi sẽ làm một fashion show để đánh dấu 25 năm theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang.

- Tổ chức fashion show đang là xu hướng được các nhà thiết kế Việt ưa chuộng. Vì sao anh không làm show định kỳ theo mùa?

- Trên thế giới, việc tổ chức fashion show theo mùa đã được triển khai từ rất lâu. Theo tôi, mỗi người sẽ có hướng đi và phong cách thể hiện riêng của mình. Hiện tại, có nhiều nhà thiết kế đi theo mùa như làng thời trang thế giới, nhưng vô tình họ phải gồng gánh quá nhiều thứ để mang tới sự chỉn chu cho show diễn. Ngày nay, với sự hỗ trợ của báo chí điện tử, mạng xã hội... các nhà thiết kế có nhiều cách để giới thiệu các sản phẩm, bộ sưu tập của mình tới công chúng. Khi gồng mình làm show, nhà thiết kế dễ bị chi phối bởi vấn đề tài chính. Theo tôi, trong quá trình sáng tạo mà phải tính toán đến chi phí thì cảm xúc không trọn vẹn và dẫn đến sản phẩm không hoàn hảo như mong muốn.

- Lý do anh chọn vải lãnh Mỹ A là chất liệu chủ đạo cho bộ sưu tập lần này?

- Lãnh Mỹ A làm nên tên tuổi của tôi trong suốt 20 năm. Từ chuyện gầy dựng đến việc phát triển nó ra thế giới có nhiều thăng trầm và tốn tiền của. Nhắc đến Võ Việt Chung, người yêu thời trang sẽ nhớ đến lãnh Mỹ A. Chính vì thế tôi chọn nó làm chất liệu chủ đạo và chủ đề "Lãnh Mỹ A báu vật nghìn năm" ở show kỷ niệm 25 năm theo đuổi sự nghiệp thời trang.

Hơn nữa, mỗi lần làm bộ sưu tập mới, tôi nhận thấy mình khám phá chưa hết sự đa dạng của lãnh Mỹ A. Chất liệu này không chỉ được dùng trong việc thiết kế trang phục mà tôi sẽ mang nó vào trang trí nội thất. Đặc biệt, sau 25 năm xây dựng tên tuổi, tôi sẽ quay trở lại với việc thiết kế trang phục ứng dụng. Nó gần giống với phong cách ngày đầu đến với thời trang của tôi.

Hoa hậu H'Hen Niê là một trong 12 mỹ nhân góp mặt trên poster quảng bá show diễn kỷ niệm 25 năm của nhà thiết kế Võ Việt Chung.

- Để quảng bá cho show diễn, anh đã mời 12 mỹ nhân tham gia chụp ảnh poster. Ý tưởng này xuất phát từ đâu?

- Mỗi người trong số 12 mỹ nhân Việt trên poster tượng trưng cho một tháng trong năm và hình ảnh của họ cũng được in trên lịch xuân sẽ được bày bán gây quỹ từ thiện. Trong danh sách 12 mỹ nhân không có Hoa hậu Đại dương. Điều này chắc chắn khiến nhiều khán giả tò mò, thực ra vì Ngân Anh cũng là gương mặt còn quá mới và chưa biết diễn. Tôi chọn những người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian theo đuổi và phát triển sự nghiệp. Khán giả dễ dàng nhận thấy những gương mặt thân quen như Quỳnh Thy, Võ Hoàng Yến, Trương Thị May... Bên cạnh đó còn có hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Minh Hằng, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Diễm My 9x ... Nàng thơ của show diễn này là Minh Tú. Cô cũng đảm nhận vai trò cố vấn cho phần đạo diễn catwalk, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Bạch Tuyết, ca sĩ Phi Nhung.

- Chương trình của anh có điểm gì khác biệt với các fashion show gần đây của làng mốt Việt?

- Chương trình gồm 2 phần là fashion show và triển lãm 25 bức ảnh đặc trưng cho 25 năm với sự góp mặt của các người đẹp. Địa điểm tổ chức sẽ được trang trí bằng hoa tươi như một khu vườn. Hơn 100 người mẫu từng cộng tác với tôi đều được vinh danh như một lời cám ơn. Phần fashion show sẽ được chia làm 3 màn giới thiệu 3 bộ sưu tập áo dài, đồ haute couture và trang phục ứng dụng.