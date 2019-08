Váy cưới Phuong My Bridal có mặt tại tiệm đồ cưới nổi tiếng New York

Bộ sưu tập Phuong My Bridal cũng xuất hiện trên The New York Times của Mỹ. Tờ báo này đánh giá thiết kế của Phuong My là một trong những bộ sưu tập ấn tượng và nổi bật nhất trong New York Fashion Week Bridal, bên cạnh những tên tuổi danh giá trong ngành thời trang như Vera Wang, Reem Acra... Ngoài New York Fashion Week, Phuong My cũng trình diễn tại nhiều show thời trang lớn như Vancouver Fashion Week tại Canada 2018, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Perth Fashion Festival tại Australia 2015, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, Blueprint Fashion Show tại Singapore 2014, NewYork Fashion Week Event tại New York 2011, Tokyo Fashion Fuse show tại Nhật 2011 và Black V San Francisco Fashion Show tại Mỹ 2011.