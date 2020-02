Trang sức DOJI được nhiều sao Việt ưa chuộng 0 Đồng loạt xuất hiện trên trang cá nhân của người nổi tiếng, “Melody of Love” - bộ sưu tập mở màn 2020 của DOJI đã thu hút nhiều tín đồ trang sức.

Dịp Valentine vừa qua, diễn viên Bình An, Trúc Anh, An Vy, Linh Hương Trần, Nguyễn Hoàng Quân, Phương Nam, Ngô Thế Anh bất ngờ cùng chia sẻ hình ảnh bộ trang sức Melody of Love với thiết kế rực rỡ như ngôi sao băng.