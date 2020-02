Trang sức cho phái đẹp mùa Valentine

Prima Gold là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về nữ trang vàng 24K nguyên chất và thuần khiết. Đánh dấu chặng đường hơn 20 năm chế tác trang sức cao cấp và như một lời tri ân, từ năm 2020 Prima Gold sẽ đổi tên thành Prima Fine Jewelry, tung ra các BST One Prima. BST không chỉ hội tụ phong cách vàng 24K mang tính biểu tượng mà Prima, mà còn cho ra đời những BST kết hợp cùng nhiều chất liệu khác nhau như vàng trắng, vàng hồng 18K và các loại đá quý, kim cương. Đặc biệt, trong dịp này, Prima Fine Jewlery còn ra mắt nhiều BST: Mini Heart, Couple Heart, Chain of Love, Circle of Love, Serpent Collection để khách hàng lựa chọn.

