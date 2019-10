Top 60 Hoa hậu Hoàn vũ VN đi casting show thời trang

The brave way thuộc khuôn khổ chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ban tổ chức thực hiện một show diễn thời trang cho top 60 trình diễn. Các người đẹp sẽ giới thiệu ba bộ sưu tập: Atelier Spring Summer 2020 của nhà thiết kế Lý Giám Tiền (phải), Blooming Fungi của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm (giữa) và The frist look do stylist Trần Đạt làm đại diện.