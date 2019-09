Siêu mẫu Nga mặc áo dài của Đỗ Trịnh Hoài Nam 0 Chân dài Nga Anastasia cùng dàn người đẹp quốc tế sẽ trình diễn BST áo dài 'S Việt' của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tại New York Couture Fashion Week.

Người đẹp xứ bạch dương Anastasia được NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chọn mặt gửi vàng trao vị trí vedette trong bộ sưu tập của anh tại tuần lễ thời trang New York Couture Fashion Week sẽ diễn ra từ 6-8/9. "Anastasia là gương mặt quen, từng làm vedette của tôi tại New York Couture Fashion Week năm 2017. Đây là lần thứ hai chúng tôi hợp tác. Tôi tâm đắc với Anastasia và tin tưởng vào khả năng của cô ấy", NTK nói.

Siêu mẫu Nga Anastasia thử trang phục.

Cùng với chân dài gốc Nga, dàn mẫu quốc tế gồm người mẫu da màu 21 tuổi Veronika Collins, người đẹp Hungary Daiana, mỹ nhân mang ba dòng máu Việt - Trung – Nhật Phạm Lan Anh cũng là những gương mặt gây chú ý. Veronika Collins sở hữu mái tóc xoăn cá tính, từng casting chụp hình quảng cáo cho nhãn nội y Victoria's Secret còn Daiana là mẫu ảnh được săn đón tại Hungary.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết trong buổi casting trước thềm tuần lễ thời trang, có rất nhiều NTK đến từ các nước trên thế giới tham dự. Tuy nhiên đa số người mẫu bị thu hút bởi màu sắc và hình thức của các trang phục áo dài hay thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài. "Ông Andes Aquino, trưởng BTC, đánh giá cao các họa tiết mô phỏng di sản văn hóa được Unesco công nhận đến từ BST áo dài Việt Nam", NTK nói.

21 người mẫu được Đỗ Trịnh Hoài Nam lựa chọn có chiều cao 172-182 cm. Hầu hết họ có vai rộng, hông to và khung xương lớn nên NTK lo lắng đó sẽ là trở ngại khi trình diễn áo dài. "Vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn của người phương Tây rất khó để thể hiện sự duyên dáng, mềm mại đặc trưng của tà áo dài. Tuy nhiên chúng tôi đã lựa ra hơn 20 gương mặt tiêu biểu từ hàng trăm ứng viên, đó là những người mẫu có kinh nghiệm trình diễn trên các sân khấu lớn. Mặt khác tôi có sự giúp sức của đạo diễn Quang Tú, anh ấy sẽ hướng dẫn họ cách truyền tải vẻ đẹp thướt tha của trang phục truyền thống Việt", anh chia sẻ.

Người mẫu da màu Veronika Collins.

New York Couture Fashion Week lần đầu được tổ chức vào năm 2003, sau đó diễn ra định kỳ hai mùa mỗi năm vào dịp hè và thu đông. Sự kiện quy tụ nhiều NTK, người mẫu, đồng thời thu hút khoảng 5.000 khán giả đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới từ các thương hiệu.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam có mặt tại New York từ sớm, mang theo BST "S Việt" để mở màn đêm diễn hôm 6/9. Năm 2017, anh từng gây chú ý khi là NTK Việt duy nhất trình diễn BST "Sen vàng" mở màn New York Couture Fashion Week. Năm nay, NTK mong muốn chinh phục các tín đồ thời trang bằng những thiết kế áo dài nằm trong bộ sưu tập lấy ý tưởng từ vẻ đẹp của các di sản văn hoá Việt Nam như Hoàng Thành Thăng Long, tháp Rùa - hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, vịnh Hạ Long, ruộng bậc thang, cố đô Huế, Hội An, thánh địa Mỹ Sơn...

Vân Anh