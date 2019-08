Seven.AM ra mắt bộ sưu tập mới dịp khai trương showroom thứ 24 0 Thương hiệu giới thiệu bộ sưu tập 'In and Out' ngày 20/7, nhân dịp khai trương showroom tại số 11 Kim Đồng, Hà Nội.

Theo đại diện Seven.AM, sự kiện khai trương showroom mới có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành, phát triển và đồng hành với khách hàng của thương hiệu. Là showroom thứ 24 trên toàn hệ thống, nơi đầu tiên khoác lên mình bộ nhận diện thương hiệu mới, Seven.AM Kim Đồng mang đến không gian hiện đại, trẻ trung và nhiều tiện ích hơn, nhằm nâng cao sự hài lòng trong trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Tuần lễ ra mắt, Seven.AM mang đến những ưu đãi đặc biệt để thu hút sự tham gia, ủng hộ của khách hàng.

Cùng khai trương showroom, Seven.AM ra mắt bộ sưu tập mới "In and Out" hội tụ đủ ba yếu tố làm nên thương hiệu là "Thanh lịch – Tôn dáng – Có gu". Với sự đa dạng về phong cách, mẫu mã và chủng loại sản phẩm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thiết kế, thương hiệu thời trang mang đến cho chị em thông điệp "7 days fashionable", làm mới bản thân và tỏa sáng mỗi ngày.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai trương và bộ sưu tập In And Out:

Khách mời chụp hình bên ngoài showroom mới.

Các khách mời tới chia vui cùng sự kiện khai trương.

Không gian hiện đại với diện tích lên đến 300m2 và sức chứa hàng nghìn sản phẩm thời trang

Đông đảo khách hàng tới tham quan mua sắm, tận hưởng ưu đãi trong dịp khai trương

Mẫu váy họa tiết hoa trong "In And Out".

Thiết kế đầm đỏ đính hoa xếp tay của Seven.AM.

Một kiểu váy công sở kín đáo, nữ tính thanh lịch Seven.AM sáng tạo trong BST mới.

Đầm đen thêu hoa trắng thích hợp cho người mặc tới những buổi gặp mặt sang trọng.

Đầm hoa cách điệu tôn dáng vẻ nữ tính yêu kiều cho quý cô công sở.

Kết hợp màu sắc ăn ý cho trang phục là một trong những nét đặc trưng mà thương hiệu đem tới cho khách hàng.