Quán quân The Look Việt Nam 2017 gợi ý mặc đẹp mùa lễ hội

Sở hữu vóc dáng cuốn hút, gương mặt cá tính cùng gu thời trang ấn tượng, quán quân The Look 2017 Vũ Ngọc Châm luôn xuất hiện với phong cách ấn tượng. Mùa Tết 2019, người đẹp mang tới những gợi ý trang phục sang trọng, quyến rũ, nữ tính từ bộ sưu tập Touch of Rose của thương hiệu thời trang thiết kế Lasix.