Phuong My giới thiệu bộ sưu tập váy cưới cao cấp tại Việt Nam

Phuong My đã trình diễn tại hơn 10 tuần lễ thời trang quốc tế khác nhau: New York Fashion Week Bridal và New York Fashion Week năm 2019, Vancouver Fashion Week tại Canada 2018, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Perth Fashion Festival tại Australia 2015, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, BLUEPRINT fashion show tại Singapore 2014, NewYork Fashion Week event tại Newyork 2011, Tokyo Fashion Fuse show tại Nhật 2011, Black V San Francisco Fashion Show tại Mỹ 2011. Thương hiệu đang có mặt tại 30 cửa hàng trên 20 quốc gia trên toàn thế giới như: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh, Bỉ, Ireland, Dubai, Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Jordan...