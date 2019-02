Lý do ông Trump thường mặc suit rộng, thắt cà vạt dài 'bất tận'

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên trò chuyện trước khi cùng dùng bữa tối ở Hà Nội, ngày 27/2 Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên trò chuyện trước khi cùng dùng bữa tối ở Hà Nội hôm 27/2

Người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump từng chia sẻ với The New York Times, hầu hết trang phục mà tổng thống Mỹ mặc đều là sản phẩm từ nhà mốt Italy mang tên Brioni. Thương hiệu này nổi tiếng với những bộ suit lịch thiệp, lên phom chỉn chu, có giá dao động từ 6.000 đến 17.000 USD (140 đến gần 400 triệu đồng), tùy thuộc chất liệu cũng như tính chất trang phục: may sẵn hay đặt riêng. Tuy nhiên, dù đắt đỏ, những bộ suit ông Trump mặc không thực sự vừa vặn, ống quần quá rộng và tay áo quá dài, khiến tổng thể bị giảm giá trị, Business Insider nhận định. Ngoài ra, người đàn ông quyền lực cũng thường thắt cà vạt dài tới mức "khó hiểu". Vậy đâu là nguyên nhân khiến vị tỷ phú Mỹ trung thành với phong cách thời trang có vẻ kém chỉn chu như vậy?

Những bộ suit không vừa vặn

Theo Independent, tổng thống Mỹ không phải là chính trị gia duy nhất trên toàn thế giới "ăn mặc khủng khiếp". Lý do đầu tiên là họ muốn hình ảnh của mình gần gũi với các cử tri thuộc tầng lớp lao động - những người không thể bỏ ra hàng nghìn đô để sắm một bộ trang phục hào nhoáng. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã bị chỉ trích vì mặc áo hiệu Armani giá 12.000 USD. Giáo sư truyền thông Barry Brummett tại Đại học Texas nói trên tạp chí Mel: "Bạn phải chứng minh rằng người dân từ mọi tầng lớp có thể đồng cảm với bạn. Đương nhiên bạn không thể mặc quần yếm, nhưng cũng đừng quá bóng bẩy".

Nguyên nhân thứ hai, lượng công việc khổng lồ và áp lực khủng khiếp từ vị trí người đứng đầu Nhà Trắng có thể dẫn đến tình trạng chán ăn hoặc ăn quá nhiều, khiến trọng lượng cơ thể thay đổi thất thường. Do đó, những bộ suit được may đo vừa khít có thể không phù hợp.

Những chiếc cà vạt dài bất tận

Bất chấp quy tắc phổ biến đối với việc thắt cà vạt để có hình ảnh đẹp, ông Trump thường xuất hiện cùng những chiếc cà vạt dài qua thắt lưng hàng chục cm. Theo Guardian, tổng thống Mỹ dường như luôn cố gắng điều chỉnh sao cho vạt to dài hơn vạt nhỏ nhiều nhất có thể. Với ông, cách làm này chính là bí quyết giúp bản thân trông gầy hơn.

Trong cuốn hồi ký Let Me Finish, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey - Chris Christie - tiết lộ rằng khi gặp nhau trong một bữa tối năm 2005, Trump khuyên ông nên thắt cà vạt dài để tạo cảm giác mảnh mai, bởi: "Bạn phải trông đẹp hơn để có thể giành chiến thắng".

Các nhà phê bình thời trang đồng ý rằng cà vạt ngắn sẽ thu hút sự chú ý vào chiếc bụng lớn, tuy nhiên cà vạt quá dài thì lại có phần hài hước. "Điểm cuối cùng của cà vạt nên nằm ở giữa cạp quần hoặc thắt lưng, không dài hơn", theo tạp chí dành cho phái mạnh GQ.

Jack Stammers - một thợ may có tiếng tại London - khẳng định trên Insider: "Ông ấy đã hiểu sai. Cà vạt quá dài sẽ khiến cơ thể trông ngắn hơn". Anh cho rằng độ dài lý tưởng của cà vạt là chạm điểm cuối của cạp quần.

