labels: khuyến mãi đến 50% duy nhất một ngày

Đại diện labels:, cửa hàng bán lẻ của nhiều thời trang cao cấp như Aje, Building Block, Chalayan... cho biết 'Pink Wednesday' ra đời từ câu thoại kinh điển 'On Wednesday we wear pink' trong bộ phim Mean Girls nổi tiếng. Chương trình có ý nghĩa gửi tới tín đồ thời trang một ngày mua sắm tràn ngập niềm vui.

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ labels diễn ra trong duy nhất ngày 27/11.

Tại ngày hội giảm giá này, bạn sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của những bộ trang phục và phụ kiện hàng hiệu với giá hấp dẫn từ các thương hiệu thời trang cá tính như: By FAR, Cult Gaia, Yuzefi, Yuul Yie, Chalayan, Ports1961, Ellery...

Hướng tới việc thể hiện chất riêng của mỗi người, labels: phù hợp với các bạn trẻ yêu thích phong cách tự do, có cá tính.

Từ lâu, các thương hiệu tại labels: đã là những cái tên ưa chuộng của các minh tinh Hollywood và cả châu Á khi lựa chọn những bộ trang phục sành điệu, cá tính như Beyoncé, Taylor Swift, Emma Watson, Lady Gaga, Phạm Băng Băng... Tại Việt Nam, các fashionista CEO Ngọc Nguyễn, Thảo Nhi Lê, Lâm Thúy Nhàn, Phượng Vũ vừa tung bộ ảnh cực cá tính, mang đậm dấu ấn cá nhân trong những bộ trang phục đến từ labels:.

Thảo Nhi Lê Fashionista thể hiện nét quyến rũ lẫn cá tính qua trang phục của labels:.

labels: ra mắt từ tháng 8/2017 với phong cách trẻ trung, độc nhất đã mang lại làn gió mới cho dòng thời trang chuyên biệt tại Việt Nam. Labels: nhanh chóng trở thành địa chỉ quen thuộc của các tín đồ thời trang sành điệu muốn tìm kiếm sản phẩm chất lượng, bắt kịp xu hướng từ những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Chiếc áo sơ mi với đường cắt của labels: khiến Lâm Thúy Nhàn thêm phần cá tính

Pink Wednesday sẽ được tổ chức tại 89 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp HCM. Xem chi tiết chương trình tại đây.

(Nguồn: labels:)