Kim từng mượn váy mới để mặc rồi gắn tag bán tiếp 0 Hơn 10 năm trước, Kim sẵn sàng xuất hiện tại bất cứ bữa tiệc nào để được chú ý, thậm chí mượn váy mới tại cửa hàng của ba chị em cô để mặc rồi gắn lại tag bán cho khách hàng.

Trước khi "lột xác" ngoạn mục thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng về thời trang như hiện tại, Kim Kardashian từng bị chê mặc xấu, không có gu thẩm mỹ. Mới đây, người đẹp 39 tuổi đã có cuộc trò chuyện với tạp chí Vogue để nhìn lại những hình ảnh nổi bật về phong cách bản thân trong 13 năm qua, từ dấu mốc 2006 - thời điểm cô bắt đầu gia nhập làng giải trí với show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians.

Mẫu đầm đỏ rực được Kim mượn từ cửa hàng Dash rồi gắn lại tag.

Trong buổi ra mắt show ngày ấy, Kim lấy một chiếc váy từ cửa hàng Dash của ba chị em cô để mặc lên thảm đỏ. Sau khi sự kiện kết thúc, cô gắn tag như mới và trả lại để tiếp tục bán cho người tiêu dùng. Vợ rapper Kanye West cho biết cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy. "Thật đáng xấu hổ. Khi ấy tôi chưa biết nhiều, nhưng tôi vẫn tôn trọng và cười lớn khi nhớ về kỷ niệm đó".

Bên cạnh câu chuyện trên, Kim còn chỉ ra nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng đối với cô, đặc biệt là tấm hình chụp cùng Paris Hilton năm 2006. Đôi bạn xách hai chiếc túi Louis Vuitton bản lớn, khoác tay nhau dạo phố thân thiết. "Đây thực sự là một trong những vẻ ngoài yêu thích nhất của tôi", bà mẹ bốn con nhấn mạnh.

Kim (phải) thời còn là "phụ tá" của tiểu thư tóc vàng Paris Hiltion.

Trong khi đó, diện mạo "tồi tệ nhất cuộc đời" của người đẹp siêu vòng ba là ở một sự kiện của tạp chí Us Weekly năm 2007. Cô mặc váy len xám kèm sơ mi trắng mang hơi hướng công sở, kết hợp thắt lưng Fendi và bốt da cao cổ. "Bất cứ lúc nào có thể dự một event, tôi sẽ đi, bởi tôi chỉ muốn mình được chụp ảnh. Đó là tất cả những gì quan trọng với tôi".

Thành viên gia đình Kardashian coi đây là bộ đồ xấu nhất cô từng mặc.

Kim cũng thú nhận cô đã khóc sau lần đầu tiên tham dự Met Gala hồi 2013, trước khi đính hôn với Kanye West. Khi ấy, cô đang mang thai con gái đầu lòng của họ - bé North West. Nam rapper thuyết phục Kim mặc thiết kế đầm hoa Givenchy do Riccardo Tisci thực hiện, mix cùng găng tay và sandal cao gót đồng điệu. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy "không yên tâm" về vẻ ngoài của mình.

"Tôi đang bầu lớn, cơ thể nặng nề, sưng húp. Tôi biết không ai thực sự muốn tôi ở đó lúc này. Trên xe tới sự kiện, Kanye nói: 'Trông em thật đẹp, anh thấy rất vui cho em'. Nhưng sau đó tôi đã khóc suốt quãng đường về nhà vì không tin điều đó", ngôi sao U40 trải lòng.

Kết thúc đêm hội thời trang, ảnh chế về trang phục của cô tràn ngập các diễn đàn. Người dùng mạng so sánh cô với đủ thứ như bình hoa, ghế sofa... "Tôi nghĩ Robin Williams thậm chí đã đăng tweet và nói rằng tôi trông giống Mrs. Doubtfire".

Tuy nhiên, bà mẹ bốn con đã học cách trân trọng hình ảnh của mình tại Met Gala đầu tiên trong đời. "Hiện giờ tôi yêu khoảnh khắc đó. Tại sự kiện, cặp song sinh nhà Olsen đã đến gặp tôi để nói rằng họ thích xiêm y và găng tay của tôi. Bởi vậy không có lời phê bình nào quan trọng với tôi nữa vì chị em Olsen đã khen ngợi. Tôi nhìn lại và nghĩ: Wow, họ có tầm nhìn".

Kim là nhân vật bị bàn tán nhiều nhất trên thảm đỏ Met Gala 2013.