Kim Kardashian trân trọng quá khứ mặc xấu 0 Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian thừa nhận ngày xưa cô ăn mặc rất tệ và biết ơn ông xã Kanye West đã giúp cô thay đổi phong cách.

Bài phỏng vấn bà mẹ bốn con trên tờ Vogue Ảrập được thực hiện bởi chính rapper Kanye West - ông xã và cũng là người truyền cảm hứng cho cuộc "lột xác" ngoạn mục của cô.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Kanye vào năm 2012, Kim thường diện váy satin hay quần jeans cạp trễ, kết hợp bốt cổ cao tới gối, túi xách khổng lồ và thắt lưng bản lớn. Theo cô, bảy năm đầu tiên thực hiện series truyền hình Keeping Up with the Kardashians là một sự khác biệt rõ rệt so với thời kỳ hậu Kanye.

Kim "siêu vòng ba" trên thảm đỏ năm 2006.

Dù khi ấy bị chê mặc xấu, Kim vẫn thể hiện sự trân trọng đối với hình ảnh của mình trong quá khứ. "Tôi yêu các khoảnh khắc trông mình tệ nhất. Tôi nhìn lại và cười lớn, thấy rằng nó thật vui. Đó là con người tôi, là những thứ tôi đủ khả năng chi trả và những gì tôi biết khi đó".

Người đẹp U40 kể thêm với chồng trong quá trình phỏng vấn: "Khi em gặp anh, anh đã thay đổi tủ quần áo của em một cách triệt để. Lúc đó, em không hiểu tại sao anh muốn loại bỏ gần như mọi thứ em sở hữu, nhưng em vờ như mình hiểu. Anh cho em biết những nhà thiết kế mà em chưa từng nghe tên trước đây. Còn bây giờ, em hoàn toàn hiểu và rất tự tin vào những gì mình mặc. Anh chính là stylist tốt nhất của em".

Khi Kanye hỏi về nơi cô tìm thấy sự tự tin để trải nghiệm nhiều phong cách thời trang hơn, Kim đã ngả mũ trước tầm ảnh hưởng của ông xã. "Thật khó khi anh hỏi vậy, bởi anh biết anh chính là người đã khơi lên sự tự tin trong em. Anh chỉ cho em một con đường hoàn toàn khác. Em thực sự không có phẩm chất nghệ sĩ hay bất cứ điều gì trước đây".

Vợ chồng Kanye - Kim ở Met Gala 2019, ngày 6/5.

Ngôi sao truyền hình 39 tuổi cũng nêu một số nhà thiết kế cùng nhân vật thời trang mà cô may mắn được hợp tác, gồm Thierry Mugler, Alexander Wang, Zac Posen và tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ Anna Wintour.

"Zac Posen là nhà thiết kế tên tuổi đầu tiên tin vào tôi khi không ai làm thế. Anh ấy mời tôi đến lễ trao giải CFDA, nói với tôi: Kim, tôi thấy điều này ở bạn, bạn có thể tin tôi không?", Kim nhớ lại. Buổi tối đó, bà mẹ bốn con được giới thiệu với huyền thoại làng mốt Karl Lagerfeld - người mà sau này cô có cơ hội cộng tác.

Kim chính thức chấm dứt tư cách "người ngoài cuộc" sau khi Hội đồng thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) trao cho cô giải thưởng Nhân vật có sức ảnh hưởng. Trong bài phát biểu lúc nhận giải, bà xã Kanye West đáp trả lời mỉa mai mà cô từng phải nghe ở quá khứ: "7 năm trước, có một nhà báo hỏi tôi rằng ước mơ, mục tiêu của tôi là gì. Tôi trả lời rằng chỉ muốn được lên trang bìa của một tạp chí thời trang và cô ấy nói: Hãy nhắc đến những mục tiêu thực tế, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vậy, tất nhiên tôi đã gửi cho cô ấy trang bìa Vogue của mình khi nó được phát hành - một bản có chữ ký. Chung quy lại, đây thực sự là một hành trình đối với tôi khi được nhận một giải thưởng về thời trang - lĩnh vực mà tôi luôn yêu thích", người đẹp kết luận.