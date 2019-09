Julia Garner mặc đầm Công Trí nhận giải Emmy

Julia Garner sinh năm 1994 tại Mỹ. Diễn xuất từ năm 2010, đến năm 2017, cô mới được biết đến với vai chính Ruth Langmore trong loạt phim hình sự Ozark. Người đẹp còn ghi dấu ấn trong các phim: Martha Marcy May Marlene (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012), Sin City: A Dame to Kill For (2014), Electrick Children (2012), We Are What We Are (2013), Grandma (2015), Tomato Red (2017).