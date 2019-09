Hoa khôi Nam bộ 'hóa' Hằng Nga 0 Hoa khôi Nam bộ 2017 Hải Yến diện trang phục của NTK Lâm Lâm khi hóa thân thành hình tượng Hằng Nga nhân dịp Trung thu.

Hải Yến hồi hộp trong lần đầu chụp ảnh cổ trang. Cô lo lắng gương mặt, thần thái của mình liệu có phù hợp để thể hiện một hình mẫu kinh điển. "Tôi từng làm mẫu ảnh với nhiều kiểu trang phục nhưng đa phần là phong cách hiện đại. Ở lần thử sức này, tôi căng thẳng vì không biết làm sao để chuyển tải hết ý tưởng của bộ ảnh", Hải Yến nói.

Hải Yến trong bộ ảnh 'Hằng Nga'.

Bộ trang phục Yến mặc do NTK Lâm Lâm lên ý tưởng và cắt may trong vòng 12 giờ. Anh chịu áp lực thời gian và yêu cầu phải tạo ra sản phẩm khác lạ so với những trang phục Hằng Nga được nhiều nghệ sĩ mặc trước đó. "Tôi sử dụng tone trắng cùng hoa văn bán cổ điển. Cái khó nhất ở đây chính là phải làm sao cho trang phục toát lên vẻ nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng vẫn ra chất cổ trang", NTK cho hay.

Set đồ gồm đầm cúp ngực, khoăn choàng ren được hoàn thành sát giờ, phù hợp vóc dáng người mẫu và ý tưởng của concept. Hải Yến vấn tóc đơn giản, trang điểm tông hồng nhẹ nhàng. Cô không nhận ra mình khi đứng trước gương sau khi hóa trang.

Êkíp thực hiện bộ ảnh cho Hải Yến làm việc liên tục từ 17h hôm trước đến 2h hôm sau. Nhiếp ảnh gia không ngại chụp nhiều lần để khai thác góc mặt và biểu cảm của Hoa khôi Nam bộ. Nữ nhiếp ảnh gia cho biết, Hải Yến có lợi thế hình thể mảnh mai và gương mặt trẻ trung, phúc hậu. Tuy nhiên đây là lần đầu cô nhập vai hình tượng cổ trang nên bối rối trong cách tạo dáng.

Trung thu có ý nghĩa đặc biệt với Hải Yến vì những kỷ niệm ngọt ngào trong tuổi thơ. Mỗi dịp Tết đoàn viên, cô hay tự tay làm những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân sầu riêng, đậu xanh để tặng người thân và bạn bè đồng thời ôn lại năm tháng thuở nhỏ. "Ngày bé, tôi rất thích ngắm các chị diễn viên sắm vai Hằng Nga trên sân khấu mỗi dịp Trung thu và ước một lần được thử làm chị Hằng", Hải Yến tâm sự.

Hải Yến sinh năm 1997 tại An Giang, hiện là sinh viên ngành Y của Đại học Cần Thơ. Cô giành giải Hoa khôi Nam bộ năm 2017, hiện hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu.

Vân Anh