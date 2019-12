Hoa hậu Khánh Vân trên sàn catwalk

Hoa hậu Khánh Vân (giữa) có chiều cao vượt trội so với hai á hậu khi xuất hiện trên sàn catwalk ở Fashion Show 'The Brave Way'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình truyền hình thực tế 'Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'.