H'Hen Nie tỏa sáng với trang sức vàng Prima Gold 0 Trong sự kiện "Glow with the Gold" của thương hiệu trang sức vàng tổ chức, hoa hậu xuất hiện cá tính, kiêu sa với đầm nhung đen xẻ chân.

Tháng 1 vừa qua, thương hiệu nữ trang vàng 24K Prima Gold kết hợp cùng tạp chí thời trang Harper's Bazaar tổ chức đêm tiệc Glow with the Gold tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Không thiên về những màn trình diễn công phu, sâu khấu của Glow with the Gold dành đa số thời gian cho khách mời chia sẻ những câu chuyện của họ.

Trong số đó, phần giao lưu với Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018, H' Hen Niê với những quan điểm sống tích cực, hành trình truyền cảm hứng về cách sống khi đưa nhan sắc Việt vươn tầm quốc tế, để lại nhiều dư vị cho những khách mời tại đêm tiệc.

"Tôi có một xuất phát điểm không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên, không phải chỉ để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn để truyền cảm hứng cho những cô gái ở buôn làng tôi...", giới thiệu về bản thân, H'Hen Nie nói ngắn gọn, khái quát về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình.

Top 5 Hoa Hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 H’Hen Nie mang đến những chia sẻ truyền cảm hứng về thế hệ phụ nữ tự tin, bản lĩnh tại dạ tiệc Glow with the Gold. Ảnh Harper Bazaar Việt Nam.

Sở hữu làn da mật ong, mái tóc ngắn cá tính, H'Hen Nie toát lên vẻ đẹp hiện đại, năng động và tràn đầy cảm hứng. Xuất thân từ một cô gái dân tộc thiểu số, H'Hen Nie truyền cảm hứng bởi luôn lựa chọn sự khác biệt.

Tuổi thơ đầu trần chân đất trong gia đình làm nông, lên rẫy, cô gái Ê Đê H'Hen Nie đã bước ra khỏi quan niệm của gia đình, vượt lên định kiến xã hội đạt Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Mang nguồn năng lượng tích cực ấy đến với sự kiện Glow with the Gold – trân trọng và tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt, H'Hen Nie chia sẻ, là phụ nữ hãy biết nắm bắt cơ hội, tự tin, lạc quan, suy nghĩ tích cực, sống với nhau bằng sự yêu thương, và luôn hạnh phúc.

Hoa Hậu H’Hen Niê cùng màn trả lời phỏng vấn ấn tượng tại dạ tiệc Glow with the Gold. Ảnh Harper Bazaar Việt Nam.



Với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp tinh tế và khí chất vàng của người phụ nữ, dạ tiệc Glow with the Gold không chỉ mang đến những chia sẻ thân tình, mà còn là dịp để các đối tác, khách hàng có thể tận mắt chiêm ngưỡng những món trang sức được chế tác từ nguyên vàng 24K.

Đại diện thương hiệu cho biết, qua mỗi thiết kế trang sức độc đáo, Prima Gold mang đến những câu chuyện sâu sắc về những món nữ trang truyền cảm hứng, đồng thời đề cao vẻ đẹp khí chất như vàng của người phụ nữ. Dù theo đuổi nét đẹp truyền thống hay hiện đại, phụ nữ tinh tế sẽ biết cách đầu tư vào điểm nhấn đặc biệt cho riêng mình để tỏa sáng.

Top 5 Hoa Hậu H’Hen Niê đầy sang trọng khi diện trang sức Prima Gold tại dạ tiệc Glow with the Gold. Hình ảnh được thực hiện bởi tạp chí thời trang Bazaar Việt Nam.



Tại Prima Gold, mỗi sản phẩm ra đời được khơi nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế hoàn mỹ của thiên nhiên, kết hợp cùng cảm xúc duy mỹ và tinh thần tài hoa của mỗi nghệ nhân. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong chế tác vàng tinh khiết 24K, các nghệ nhân Prima Gold đã biến năng lượng và vẻ đẹp của vàng trở thành các tác phẩm nghệ thuật mang lại xúc cảm cho người sở hữu. Mỗi món nữ trang vàng 24k được chế tác thủ công tỉ mỉ, in dấu sự tâm huyết của nghệ nhân giàu kinh nghiệm.

Những bộ sưu tập trang sức vàng 24K độc đáo tại dạ tiệc Glow with the Gold.



Trực thuộc tập đoàn trang sức Pranda, Prima Gold được thành lập vào năm 1992 tại Thái Lan – đất nước nổi tiếng với ngành công nghiệp vàng bạc đá quý. Prima Gold là một trong những thương hiệu hàng đầu về chất lượng vàng 24K nguyên chất và thuần khiết 99.99%.

Prima Gold lựa chọn chế tác thủ công với nguồn cảm hứng từ thiên nhiên. Một trong những yếu tố tạo nên giá trị của Prima Gold là kỹ thuật kéo lụa (Silk-line technique) - một quá trình tinh luyện yêu cầu nhiều thời gian và công sức. Kỹ thuật này đòi hỏi nghệ nhân phải thực hiện chính xác tuyệt đối với tất cả sự kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo và đam mê. Một nghệ nhân chuyên thực hiện kỹ thuật này phải mất khoảng hơn 10 năm mới đạt đến trình độ lành nghề.

