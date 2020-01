Gợi ý quà Tết cho phái đẹp

Nước hoa nữ Marc Jacobs Daisy Fresh 11 Eau De Toilette dung tích 125 ml có giá 1,925 triệu đồng trên Store Ngôi Sao, ưu đãi 30% so với giá gốc. Daisy Fresh 11 có hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào với mùi hương của hoa cỏ và trái cây, thích hợp cho các bạn nữ trẻ trung, năng động và nữ tính. Thiết kế chai bắt mắt với điểm nhấn là phần nắp cách điệu thành bó hoa cúc nhỏ. Thay đổi so với dòng nước hoa Daisy ban đầu, Daisy Eau So fresh có hương trái cây nhiều hơn, mang nét tươi vui nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng, dễ thương, vô tư của hỗn hợp hoa cỏ trái cây.