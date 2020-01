Gợi ý chọn trang sức cho quý cô ngày xuân

Xuân đến mang theo chồi non lộc biếc và nguồn sống tốt tươi. Những âm hưởng trong trẻo của xuân được chuyển thể trong các thiết kế BST Sắc Xuân Vol.3, như những chồi non vươn mình trong nhịp gió xuân, mang theo khởi đầu tràn trề nhựa sống. Những sắc đá tượng trưng sắc xuân rực rỡ, cho lộc biếc chồi non, BST Sắc Xuân hứa hẹn mang đến may mắn, niềm vui, năng lượng dồi dào cho một năm mới thành công rực rỡ và tài lộc ngập tràn.