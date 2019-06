Gia đình Vân Trang diện trang phục Old Navy dạo phố cuối tuần

Là thương hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Gap Inc, thời trang Old Navy đậm chất Mỹ với màu sắc trẻ trung cùng tính ứng dụng cao. Có trụ sở đặt tại San Francisco, thời trang Old Navy tạo nên không gian mua sắm cho mọi thành viên trong gia đình. Thông qua hệ thống hơn 1.000 cửa hàng trên toàn thế giới và nhiều cửa hàng tại Hà Nội và TP HCM, Old Navy mang đến thế giới thời trang đa dạng cho mọi nhà với giá thành hợp lý. Xem thêm tại đây.

Hệ thống cửa hàng:

- Tầng B1, ô 50-51, Vincom Center Đồng Khởi, quận, TP HCM

- Tầng 2, ô 10B, Crescent Mall, quận 7, TP HCM

- Tầng trệt, Estella Place, 88 Song Hành, phường An Phú, quận 2, TP HCM

- Tầng Trệt, ô 14, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội