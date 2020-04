DOJI tung nhiều ưu đãi khi mua trang sức trong tháng 5

Nắm bắt được nhu cầu mua sắm của phụ nữ vào mùa hè, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI nhanh chóng tung ra nhiều thiết kế trẻ trung, năng động cùng ưu đãi khủng trong tháng 5. Trong đó, Rays of light được giảm giá 10% trên toàn hệ thống. Đây là bộ sưu tập hội tụ các thiết kế có đính kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts and 8 Arrows. Hiệu ứng 8 trái tim tượng trưng cho niềm tin, tình yêu, nhiệt huyết và hi vọng; còn 8 mũi tên lại tượng trưng cho quyết tâm, sự kiên định, dám dấn thân.