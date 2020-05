Đồ công sở hàng hiệu của nữ chính 'Thế giới hôn nhân'

Trang giải trí Soompi ghi nhận từ khi phát sóng đến nay, Thế giới hôn nhân (The World of the Married) chưa bao giờ "hạ nhiệt". Nhờ tập 5 và 6, bộ phim đã vượt mặt Tầng lớp Itaewon, trở thành tác phẩm có rating cao thứ hai của đài JTBC, chỉ xếp sau phim Lâu đài trên không.

Đảm nhận vai bác sĩ Ji Sun Woo thành đạt trong sự nghiệp nhưng thất bại ở hôn nhân, diễn viên Kim Hee Ae thường diện trang phục đơn giản, kín đáo, đa phần mang gam trầm và trung tính.