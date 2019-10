Dàn thí sinh 'Gương mặt sinh viên 2019' tỏa sáng trong trang phục Li-ning

"Chính bản lĩnh, sự tự tin và nỗ lực hết mình sẽ là chìa khóa giúp bạn đến gần vị trí cao nhất. Chỉ cần có đam mê và quyết tâm thì mọi thứ đều có thể làm được." - đây là điều Li-Ning mong muốn gửi tới các bạn thí sinh của cuộc thi nói riêng và các bạn sinh viên Việt Nam nói chung qua thông điệp "Anything Is Possible". Những tập đầu tiên của cuộc thi đã được ra mắt khán giả từ 6/10 và chủ nhân của danh hiệu Mr & Miss 2019 sẽ được hé lộ tại đêm Chung kết vào 27/10, phát sóng trực tiếp trên VTV6.