Crocs ra mắt bộ sưu tập LiteRide dành cho trẻ em

LiteRide trên thân giày dép kết hợp với chất liệu foam của đế mang lại cảm giác êm ái, thoáng khí. Đúng với tiêu chí "Come As You Are" – "Thoải mái là chính mình", BST Crocs LiteRide Collection for Kids cũng sẽ không làm các "fan nhí" Crocs thất vọng bởi sự mềm mại, nhẹ nhàng và đàn hồi. Với tính cách hiếu động, thích khám phá, học hỏi, trẻ nhỏ thường có xu hướng vận động nhiều hơn ngồi một chỗ, việc lựa chọn cho bé một đôi giày cũng giống như tìm một người bạn có thể song hành trong mọi hoạt động, mang lại cảm giác thoải mái, không gây khó chịu, mệt mỏi. Lấy cảm hứng từ lối sống đó của trẻ, Crocs LiteRide Collection for Kids được tạo ra với những ưu điểm tinh tế trong từng chi tiết.