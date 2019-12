Con gái Kylie Jenner muốn quà Noel là túi Hermes Birkin 0 Cô bé Stormi 22 tháng tuổi, công chúa nhỏ của tỷ phú Kylie Jenner, đoán rằng quà Giáng sinh bà ngoại tặng mình là túi Birkin xa xỉ.

Trong video mới chia sẻ trên YouTube, Kylie Jenner tiết lộ với con gái: "Chúng ta có một bất ngờ lớn dành cho con". Bé Stormi liền đáp: "Birkin". Nghe vậy, nữ tỷ phú trẻ tuổi thích thú lặp lại: "Cô nhóc nói 'The Birkins'".

Ngôi sao Keeping Up with the Kardashians sở hữu một gia tài túi xách đồ sộ với nhiều thiết kế Hermes trị giá từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn USD mỗi chiếc. Năm ngoái, Kylie cho biết cô đã lên kế hoạch tặng công chúa nhỏ chiếc Birkin mini màu hồng giá 30.000 USD mà cô có được trong dịp Giáng sinh 2017.

"Tôi chắc chắn sẽ để Stormi dùng nó, khi con bé nói: 'Mẹ ơi, con muốn có ví'. Đây có lẽ sẽ là chiếc ví đầu tiên của con bé", người đẹp 22 tuổi tâm sự.

Kylie Jenner và con gái gần 2 tuổi.

Thay vì túi Birkin, "cục cưng" của tỷ phú tự thân đã nhận được quà Noel là ngôi nhà đồ chơi hai tầng khổng lồ từ bà ngoại Kris Jenner. Ngày Kylie bằng tuổi Stormi hiện tại, cô cũng được mẹ tặng món quà tương tự.

Bản thân ngôi sao truyền hình thực tế 64 tuổi Kris Jenner cũng sở hữu hàng chục mẫu túi Birkin đắt đỏ, không hề kém cạnh so với các cô con gái nổi tiếng.

Hôm 22/12, chị họ 6 tuổi của Stormi - bé North West, con gái Kim Kardashian - được trông thấy xách túi Birkin màu trắng giá 10.000 USD khi cùng bố mẹ dự buổi diễn vở opera mới mang tên Mary của bố tại Manhattan.