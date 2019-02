Chung Thanh Phong tự hào về một năm thành công 0 Năm 2018, nhà thiết kế gây ấn tượng bằng hàng loạt dự án thời trang được tổ chức một cách chỉn chu.

4 bộ sưu tập cùng 2 show diễn Xuân/Hè, Thu/Đông

Tháng 5/2018, bộ sưu tập dành riêng cho nam giới của Chung Thanh Phong khiến giới mộ điệu "đứng ngồi không yên" ngay khi vừa ra mắt. Lấy cảm hứng từ những chàng trai thích phiêu lưu mạo hiểm, các thiết kế của anh khiến những người yêu thời trang liên tưởng tới hình ảnh những chàng cao bồi miền viễn Tây nước Mỹ.

Một tháng sau, Chung Thanh Phong lại khiến mọi người ngây ngất với các thiết kế thuộc bộ sưu tập mà anh ấp ủ suốt 8 năm làm nghề. Tại show diễn Xuân/Hè 2018, 60 bộ trang phục limited edition và các thiết kế trang phục dạ hội là bản hòa ca của những nốt nhạc mang gam màu thời đại được yêu thích nhất trên sàn diễn thời trang quốc tế. Thông qua bộ sưu tập "Phong", nhà mốt mong muốn truyền tải nguồn cảm hứng từ cơn gió tự do, bay bổng, những xúc cảm phóng khoáng dành cho phái đẹp.

Năm Mậu Tuất, Chung Thanh Phong (đứng giữa) là nhà thiết kế có nhiều họạt động tích cực và nổi bật nhất năm.

Nối tiếp thành công của "Phong", lần đầu tiên nhà thiết kế mang bộ sưu tập áo cưới trình diễn tại quê hương Đà Nẵng trong show thời trang "Dạo bước trên mây". Cầu Vàng Bà Nà Hills là nơi Chung Thanh Phong chọn để giới thiệu các mẫu áo cưới limited edition thuộc bộ sưu tập "Nàng Mây". 35 mẫu váy cưới lấy ý tưởng từ mây trời, sử dụng gam màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Thông điệp anh gửi gắm lần này là: "Hãy sống và yêu hết mình cho thời thanh xuân rực rỡ".

Như một nốt son khép lại năm 2018, show diễn Thu/Đông với tên gọi "I am what I am – Tôi là chính tôi" mang thông điệp nữ quyền lên sàn diễn, đưa giới mộ điệu vào thế giới thời trang nhiều màu sắc nhất từ trước đến giờ. Hàng loạt gương mặt đình đám nổi tiếng trên các lĩnh vực thời trang, giải trí, làm đẹp... tham gia show diễn để tôn vinh và truyền đạt thông điệp của nhà thiết kế trẻ: "Dù tôi là ai, tôi thế nào, tôi vẫn đẹp và hạnh phúc theo cách mình mong muốn". Đây là bộ sưu tập đầu tiên của Chung Thanh Phong sử dụng nhiều tông màu nhất, từ metallic như gold, silver cho đến sequin lấp lánh. Đồng thời, anh cũng khéo léo kết hợp thời trang cho cả nam và nữ, tạo nên những bộ unisex phóng khoáng hay tomboy cá tính, cool ngầu.

Những bộ sưu tập đúng trend và hình thức thể hiện show diễn mới lạ luôn được Chung Thanh Phong đầu tư.

Nhà thiết kế áo cưới của các ngôi sao

Không chỉ ghi đậm dấu ấn trong làng mốt bằng những bộ sưu tập bắt đúng xu hướng thời trang thế giới, Chung Thanh Phong còn được các ngôi sao "chọn mặt gửi vàng" cho ngày trọng đại. Anh đã góp phần tạo nên hình ảnh lộng lẫy cho những cô dâu xinh đẹp của showbiz Việt. Trà My Idol, Hari Won, Tú Vi, Trúc Diễm, á hậu Tú Anh... khoác lên mình bộ váy cưới của Chung Thanh Phong để tỏa sáng trong hôn lễ.

Gần đây nhất, tháng 9 vừa qua, đám cưới được mong chờ nhất năm của cặp đôi Nhã Phương – Trường Giang diễn ra, ngọt ngào như trong cổ tích. Nhã Phương diện những bộ váy cưới mà Chung Thanh Phong thiết kế riêng cho cô, thanh lịch và gợi cảm. 5 bộ cánh cô mặc là 5 kiểu dáng và phong cách khác nhau, mỗi bộ kể một câu chuyện về mối tình đẹp của cô dâu, chú rể.

Ngoài thế mạnh trong việc tạo dựng váy áo dạ hội, đầm ứng dựng, Chung Thanh Phong còn mát tay trong mảng thiết kế váy cưới. Nhã Phương cũng tìm đến anh để có được mẫu váy ưng ý để sử dụng cho ngày trọng đại.

Nhà thiết kế Việt đầu tiên sở hữu dòng mỹ phẩm cao cấp

Khép lại năm Mậu Tuất với nhiều dấu ấn nổi bật, đầu tháng 1/2019, Chung Thanh Phong ra mắt thương hiệu mỹ phẩm tại showroom nằm giữa trung tâm TP HCM. Với sứ mệnh "tôn vinh người phụ nữ hiện đại, tự tin, tỏa sáng", Tham vọng của Chung Thanh Phong là mang đến một thương hiệu mỹ phẩm Việt thân thiện với người tiêu dùng gồm 16 dòng sản phẩm từ make-up, skincare và cả son môi.

Đều đặn ra mắt bộ sưu tập mới và được giới mộ điệu đón nhận, Chung Thanh Phong đã có một năm đột phá, tạo được dấu ấn cá nhân trong làng thời trang. Đây chính là động lực để anh tiếp tục phát huy sức sáng tạo không giới hạn trong những năm kế tiếp.