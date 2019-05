Cách diện trang phục màu đen mà vẫn mát mẻ trong mùa hè 0 Đầm đen chất liệu voan, lụa, họa tiết hoa lá giúp mang đến cảm giác mát mẻ cho bạn gái trong tiết trời oi bức.

Màu đen được nhiều chị em yêu thích bởi sự thanh lịch và khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều trang phục khác. Trong tiết trời nóng bức mùa hè, nhiều chị em thường ngại chọn tông màu này bởi cho rằng chúng tạo nên cảm giác nặng nề, nóng bức. Tuy nhiên, nếu biết cách chọn lựa kiểu dáng, họa tiết, bạn vẫn có thể thoải mái diện sắc màu này trong tiết trời mùa hè mà vẫn mát mẻ:

Lựa chọn chất liệu vải mềm mát

Trong thời tiết nóng, bạn nên tránh những chất vải hầm, bí, không thoát mồ hôi, thay vào đó bằng những chất liệu như voan, lụa, linen, cotton, tơ tằm... thoáng mát.

Với tính chất mát lạnh, nhẹ tênh, voan được xem là chất liệu dành cho mùa hè. Đầm voan phối ren mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho bạn gái trong cái nóng khắc nghiệt của mùa hè.

Đầm midi sát nách, vạt chéo thời trang, thắt nơ ở phần tay từ chất liệu voan thoáng mát cho người mặc. Sản phẩm có giá ưu đãi 319.000 đồng trên Store Ngôi Sao.

Đầm hai dây sọc chất liệu polyester thiết kế suông dài, tạo điểm nhấn với hàng nút đính chéo từ ngực xuống hông.

Chọn các kiểu dáng thoáng mát

Nếu đã diện màu đen, bạn nên chọn những loại trang phục không quá kín đáo cũng không quá hở hang như quần culottes, đầm hai dây hoặc áo hai dây kết hợp với áo khoác mỏng, áo tay dài với phần cổ khoét sâu... để vừa có thể chống nắng, vừa cho da một khoảng không gian để "thở". Tuy nhiên, hãy nhớ thoa kem chống nắng để bảo vệ da khi diện những trang phục này.

Với kiểu hai dây phối bèo nữ tính, mẫu đầm ôm chấm bi thương hiệu KIMI thích hợp cho những cô nàng yêu thích màu đen.

Áo kiểu dây rút có thể phối cùng quần shorts jeans hay chân váy jeans giúp tôn dáng người mặc, đồng thời tạo phong cách năng động, trẻ trung trong ngày hè.

Hoặc nếu thích các kiểu áo đơn giản, bạn nữ có thể chọn những mẫu áo sát nách chất liệu voan, vừa mát mẻ, vừa thanh lịch.

Dịu dàng với đầm họa tiết hoa

Những trang phục đen trơn đôi khi sẽ khiến bạn trông già hơn so với tuổi, bạn có thể lựa chọn những mẫu váy áo in họa tiết hoa xinh xắn để thay đổi suốt mùa hè. Họa tiết hoa in hoặc thêu tay là cách giúp mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng cho người mặc mà không cần phối với nhiều phụ kiện cầu kỳ khác.

Mẫu đầm maxi họa tiết hoa trên nền vải xanh đen đem đến cho người mặc vẻ ngoài nữ tính.

Bạn gái có thể thay thế những mẫu đầm đen trơn bằng đầm họa tiết hoa hồng peplum, chất liệu lụa để tránh nhàm chán cho ngày hè.

Đầm suông Amun với thiết kế sát nách, nhún bèo, được nhấn nhá bằng họa tiết hoa thêu tay cũng là một lựa chọn cho bạn gái.

Lê Châu