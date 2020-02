Các yếu tố khiến trang phục trông kém sang

Áo thun in chữ, slogan

Kiểu trang phục này thường dành cho tuổi teen. Còn với phụ nữ trưởng thành, áo thun in chữ chỉ nên mặc ở nhà hoặc tới những buổi họp lớp, gặp gỡ theo chủ đề. Lý do là chúng dễ khiến bạn trông trẻ con và có phần xuề xòa.