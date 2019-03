Các sao mặc lại đồ cũ sau nhiều năm vẫn đẹp

Thiết kế J. Mendel đỏ rực từng theo chân Padma Lakshmi tới Women of the Year Awards do tạp chí Vogue Ấn Độ tổ chức (trái) và Lễ trao giải Emmy 2018. Nữ diễn viên giải thích lý do cô không ít lần chọn trang phục này: "Với rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành, chiếc váy xứng đáng được mặc đi mặc lại nhằm khẳng định giá trị của nó".