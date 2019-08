BST lấy cảm hứng từ bụi mịn gây hại của Nguyễn Tiến Truyển 0 4 mẫu trang phục lấy cảm hứng từ xi măng cũ, rơm cháy, than đá, khí thải nhằm giúp mọi người quan tâm hơn về ô nhiễm không khí.

Nguyễn Tiến Truyển là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi ở Việt Nam. 3 năm kể từ xuất phát điểm là ngôi vị quán quân chương trình Project Runway 2015, anh liên tục tạo được dấu ấn qua những bộ sưu tập có ý tưởng thú vị và phóng khoáng.

Nói không với phong cách an toàn, những bộ sưu tập của Nguyễn Tiến Truyển luôn mang đậm cái tôi của một nhà thiết kế ưa chuộng phá cách và sáng tạo. Anh không chỉ nghiêm túc đầu tư vào trang phục mà còn chú ý từ các loại phụ kiện đến cách trình diễn của người mẫu để mọi thứ theo đúng ý đồ của mình. Mỗi lần Tiến Truyển ra mắt một bộ sưu tập mới trên sàn diễn, khán giả lại được một phen tò mò bàn tán, thậm chí là tranh cãi, như Drama Queen, DearMcQ, Portrait of the Ocean. Gần đây, nhà thiết kế trẻ đã ra mắt một bộ sưu tập với chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ: chỉ dùng để khoác vào mannequin vì "không ai muốn mặc".

Với tên gọi Độc Phục, Tiến Truyển tiết lộ anh lấy cảm hứng cho các thiết kế từ những nguồn sản sinh bụi mịn PM2.5 - một loại bụi ô nhiễm, tác động xấu đến bầu không khí, đe dọa sức khỏe của mọi người. Loại bụi này có kích thước siêu nhỏ, chỉ bằng 1/30 sợi tóc người và dễ dàng xâm nhập vào lỗ chân lông.

Tiến Truyển cho biết, những năm gần đây, anh bắt đầu tìm hiểu, quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Vì vậy, khi Lifebuoy chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ sưu tập lần này, mong muốn nói lên sự thật về tác hại nguy hiểm của bụi mịn lên bề mặt da nói riêng và cơ thể nói chung, nhà thiết kế trẻ đã có sự đồng cảm đặc biệt. Tin rằng đây là một dự án hợp tác thú vị, ý nghĩa, anh đã gật đầu để cùng thực hiện.

Trang phục của nam giới.

"Bộ sưu tập hình tượng hóa sự thật về những hạt bụi không thể thấy được bằng mắt thường vẫn đang bám trụ vào làn da và xâm nhập cơ thể chúng ta mỗi ngày. Bụi mịn là thủ phạm gây ra nhiều căn bệnh hô hấp, tim mạch. Nhưng nếu không hiểu đúng và đủ, chúng ta sẽ không biết được xung quanh đang có nhiều bụi mịn thế nào", Tiến Truyển chia sẻ.

Anh thiết kế 4 mẫu trang phục cho 4 đối tượng khác nhau là nam giới, nữ giới, mẹ con và phụ nữ mang thai. "4 bộ trang phục đại diện cho câu chuyện mọi độ tuổi, mọi gia đình đều đang tiếp xúc với bụi mịn mỗi ngày theo nhiều cách mà chưa hay biết, chưa có cách ngăn ngừa và loại bỏ", Tiến Truyển tiết lộ.

Theo đó, trang phục của nam giới lấy cảm hứng từ màu đen xám nặng nề của xi măng cũ và dải phân cách xuống cấp của công trình đường xá dang dở. Anh tìm hiểu và thấy đây là nguồn sản sinh bụi mịn mà đa số nam giới phải "mặc" lên người mỗi ngày.

Trang phục nữ lấy ý tưởng từ những cánh đồng cháy đen dang dở.

Đối với trang phục nữ, Truyển lấy ý tưởng từ những cánh đồng cháy đen dang dở do đốt rơm rạ. Thiết kế được đính nhiều khối xù xì, tạo cảm giác nặng nề "như cách cơ thể người đang phải chịu đựng gánh nặng của bụi mịn", anh mô tả.

Theo các chuyên gia môi trường, việc đốt rơm rạ ngoài trời phát thải các chất khí bụi CO2, CO, NO2. Khi rơm rạ cháy không hết còn có thể tạo ra aldehyde và bụi mịn gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng khi đốt rơm rạ, hàm lượng bụi PM2.5 tăng trong không khí, trong đó lượng bụi mịn không chỉ gây ô nhiễm tại khu vực đốt rơm rạ mà còn theo gió phát tán ra một vùng rộng lớn, làm gia tăng ô nhiễm không khí, nhất là khu vực đô thị.

Trang phục của em bé với các chi tiết góc cạnh, xù xì.

Hai thiết kế còn lại của bộ sưu tập cũng làm người ta phải suy ngẫm khi có sự xuất hiện của trẻ em. Trang phục mẹ con có phom dáng góc cạnh xù xì, đại diện cho bụi mịn sản sinh từ việc đốt than đá, than tổ ong.

Cuối cùng, lấy cảm hứng từ bụi ô nhiễm trong khí thải nhà máy và khu công nghiệp, trang phục của người phụ nữ mang thai "gánh" những ống khói nặng nề với bụi bám lên. "Một chi tiết đặc biệt có thể làm người xem phải rùng mình đó là người phụ nữ có thêm một phụ kiện: chiếc khẩu trang với ống dẫn nối vào bụng, thể hiện thực tế đối với người phụ nữ mang thai, bụi mịn đe dọa đến cả mẹ và con", Truyển diễn giải thêm.

Trang phục của người phụ nữ mang thai gây ấn tượng mạnh.

Nói về ý nghĩa của các thiết kế này, anh cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi làm một bộ sưu tập không để cho người thật mặc mà chỉ khoác lên mannequin. Hy vọng điều này có thể góp chút tiếng nói để mọi người có được nhận thức sâu sắc hơn về sự ảnh hưởng nghiêm trọng của bụi mịn và ô nhiễm không khí". Lý do mà Truyển đưa ra là ngày nay có rất nhiều nguồn sản sinh ra bụi mịn, từ phương tiện giao thông, sinh hoạt cho đến công trình xây dựng. Dù khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng những tác nhân này vẫn đang và sẽ đe doạ chúng ta từng ngày.

Tuy nhiên, Truyển cũng nhấn mạnh bộ sưu tập lần này không tạo ra để hù dọa hay khiến người xem cảm thấy bế tắc mà chỉ nhằm kêu gọi cộng đồng hãy chú ý nhiều hơn đến ô nhiễm không khí, đến bụi mịn PM2.5 và bắt đầu hành động vì sức khỏe của chính mình.

Để loại bỏ bụi mịn hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình, mỗi chúng ta nên bắt đầu che chắn đường thở đúng cách, hạn chế ở bên ngoài khi nồng độ ô nhiễm không khí đang tăng cao. Ngoài ra, có thể tìm hiểu những sản phẩm tắm rửa chuyên dụng nhằm detox, góp phần gột rửa bụi mịn bám trên da như sữa tắm Lifebuoy Detox.

Thảo Trang