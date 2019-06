Beyonce diện trang phục Phương My

Trong sự kiện AFI Life Achievement Award vừa diễn ra tại Mỹ, nữ ca sĩ Beyonce mặc thiết kế của Phương My tới vinh danh cho người bạn thân Melina Matsoukas.

Việc một tên tuổi lớn của thế giới như Beyonce lựa chọn một thiết kế của thương hiệu Việt chứng minh được sự phát triển mạnh mẽ của thời trang Việt trong những năm gần đây. Phương My không chỉ giúp thời trang Việt thêm tự hào mà tạo cảm hứng thúc đẩy cho thời trang "made in Việt Nam" đi xa hơn nữa.

Beyonce trong trang phục Phương My.

Sau show diễn tại New York Fashion Week, các sản phẩm của Phương My thu hút được sự chú ý của các stylist, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, trong đó có cả ngôi sao Beyonce. Theo nhà mốt Việt, êkíp của nữ ca sĩ đã chủ động liên hệ và muốn Phương My thiết kế riêng trang phục cho cô dự sự kiện đặc biệt tại Mỹ.

Phía ca sĩ Beyonce muốn mua độc quyền mẫu thiết kế giống các khách VIP của Phương My trên toàn thế giới. Sau khi Phương My gửi lại thiết kế cho phía nữ ca sĩ duyệt, ngôi sao thế giới yêu cầu phải có full-look: nếu trong thiết kế có phụ kiện gì thì cũng phải chuẩn bị chung với quần áo. Phía nhà mốt Việt có một tuần để hoàn thiện sản phẩm và gửi lại.

Mẫu phác thảo của Phương My làm theo đơn đặt hàng của Beyonce.

Phương My đã trình diễn tại hơn 10 tuần lễ thời trang quốc tế khác nhau như New York Fashion Week Bridal và New York Fashion Week năm 2019, Vancouver Fashion Week tại Canada 2018, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Perth Fashion Festival tại Australia 2015, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, BLUEPRINT fashion show tại Singapore 2014, NewYork Fashion Week event tại Newyork 2011, Tokyo Fashion Fuse show tại Nhật 2011, Black V San Francisco Fashion Show tại Mỹ 2011.

Hiện tại, sản phẩm Phương My đang có mặt tại 30 cửa hàng trên 20 quốc gia trên toàn thế giới như Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh, Ireland, Dubai, Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Jordan...