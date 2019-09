Áo dài Văn Thành Công được đấu giá 70 triệu 0 Bốn mẫu áo dài của NTK Văn Thành Công do Á hậu Yan My trình diễn trong chương trình từ thiện hôm 6/9 được bán với giá 70 triệu đồng.

Nhà thiết kế Văn Thành Công mang 4 mẫu áo dài đến đêm gala Tiếp sức Hồi sinh lần thứ 6, với chủ đề Ươm lại mầm sống, trong đó có áo dài mang tên "Mỵ Châu" được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của nàng công chúa thời Âu Lạc. Các mẫu áo dài được đấu giá công khai, thu về 70 triệu đồng, ủng hộ vào quỹ giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Á hậu Yan My, đàn em thân thiết của Văn Thành Công, được anh chọn trình diễn 4 mẫu áo trên sân khấu sự kiện.

NTK Văn Thành Công nhận hoa từ Ban tổ chức chương trình.

"Tôi mong số tiền bán đấu giá những đứa con tinh thần của mình sẽ góp phần mang thêm hy vọng cho các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh sống gặp nhiều khó khăn", NTK nói.

Yan My là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Sắc đẹp 2017. Cô từng tham gia một số phim truyền hình như "Zippo, mù tạt và em", "Biệt thự Pensee", "Sóng gió gia đình"... Trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn khi chứng kiến mẹ một mình bươn chải nuôi hai anh em, Yan My thấu hiểu nỗi vất vả của những người có hoàn cảnh thiếu thốn. My luôn ôm ấp nguyện vọng được góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Trong đêm gala 6/9, khoác trên mình những thiết kế của NTK Văn Thành Công, Yan My thấy tự hào vì được chung sức cùng đàn anh trong công việc thiện nguyện.

"Chiếc áo dài Mỵ Châu được cắt may trên chất liệu tơ cao cấp và được kết từ hàng nghìn cánh lông vũ, mang đến sự thanh thoát, tinh tế, sang trọng và đẳng cấp. Tôi hãnh diện khi được trình diễn nó và càng hạnh phúc hơn khi số tiền đấu giá được sẽ mang đến những điều có ích cho cuộc đời", Yan My nói.

Á hậu Yan My (trái) trình diễn áo dài Mỵ Châu.

Chương trình Tiếp sức Hồi Sinh được phát động cách đây 6 năm, thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị, cá nhân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp. Đến nay, tổng số tiền chương trình hỗ trợ cho 315 bệnh nhân là khoảng hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 80% bệnh nhân khỏi bệnh, trở về hòa nhập với cuộc sống và là trụ cột của gia đình.