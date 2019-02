Á hậu Thúy An đẹp mong manh với váy thêu hoa 3D

Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1997, cao 1,68m. Sau đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, cô được đề cử tham dự Miss International 2018 tổ chức tại Nhật Bản nhưng từ chối vì lý do sức khỏe. Hiện Thúy An trở lại các hoạt động nghệ thuật, chuẩn bị hoàn thành việc học tại Đại học Hutech TP HCM.