Á hậu Thái tươi trẻ trong BST họa tiết khăn lụa của Seven.AM

Vị đại diện chia sẻ "Lost in Thailand" như chuyến du hành của thời trang, đưa người xem tới vào vùng đất, khám phá địa danh mới, trải nghiệm những văn hóa nơi đây. Với họa tiết khăn lụa, nhóm thiết kế của Seven.AM đưa các mẫu đầm, áo, quần trên chất liệu mềm mại, truyền tải hình ảnh bay bổng của những chiếc khăn. Bộ ảnh "Lost in Thailand" chọn bối cảnh cổ kính đến những phố thị rực rỡ hay những góc nhỏ nổi tiếng của xứ Chùa Vàng hài hòa với màu sắc và hoa văn của trang phục.Xuyên suốt bộ sưu tập là sự pha trộn giữa vẻ đẹp sang trọng của hoạ tiết khăn scarfprint Tây Phương, kĩ thuật cắt may khéo léo tôn vinh vóc dáng Á Đông và sự vận dụng linh hoạt các chất liệu thô, lụa, chiffon tạo độ mềm mại, tinh tế cho trang phục mùa hè. Điểm nhấn của BST là những xu hướng quần wide-leg (ống rộng, suông), món đồ gợi vẻ sang trọng thanh lịch cho quý cô.