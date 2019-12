3 món phụ kiện phái đẹp nên đầu tư

Từ ngày 9 - 13/12, trang thương mại điện tử chuyên bán sản phẩm hàng hiệu chính hãng Leflair tổ chức chương trình Siêu ưu đãi, mừng sinh nhật với hàng ngàn sản phẩm thời trang, mỹ phẩm...giảm giá đến 50% cùng nhiều hoạt động hấp dẫn: 1. Giá sốc mỗi ngày: Vào các khung giờ 00:00 – 08:00 – 15:00 – 20:00, hơn 4000 sản phẩm cao cấp từ các thương hiệu quốc tế hàng đầu như Estee Lauder, Yves Rocher, Calvin Klein... sẽ được mở bán với mức giá siêu ưu đã chỉ từ 149.000 với số lượng có hạn. 2. Hàng loạt ưu đãi khủng mừng sinh nhật Leflair 4 tuổi từ các thương hiệu thời trang và phụ kiện như Kappa, Bonia, Nine West, Trussardi, Jean Perry,... đến các thương hiệu gia dụng và nội thất như Nin House, Teka, Brita,... 3. Hoàn tiền đến 444.000: Tặng ngay voucher hoàn 222.000 cho khách hàng có hóa đơn mua hàng trên 3 triệu đồng và voucher hoàn 444.000 cho khách hàng có hóa đơn mua hàng trên 5 triệu đồng. 4. Quà tặng cao cấp tri ân khách hàng: Leflair sẽ dành tặng những món quà hàng hiệu cao cấp cho các khách hàng may mắn mua sắm nhân dịp sinh nhật này. Liên tiếp trong vòng 5 ngày (9-13/12), vào lúc 10h, fanpage Leflair sẽ công bố danh sách các khách hàng trúng giải bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 111 triệu đồng. Ngoài ra, 200 món quà bí mật sẽ được tặng ngẫu nhiên trong hộp giao hàng cho 200 khách hàng may mắn đặt hàng trong các ngày từ 09 - 13/12. Xem thêm thông tin tại Leflair để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà tặng hàng hiệu.